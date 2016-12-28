Певица Ольга Романовская разделась догола в салоне красоты (фото)

Певица Ольга Романовская удивила поклонников на странице в Instagram "голым" фото. Романовская опубликовал снимок из салона красоты, на котором позирует полностью обнаженной.

По словам Ольги, гидромассаж, обертывания и солевые пилинги, — это эффективный способ быстро привести тело в желанную форму.

"Гидромассаж, обертывания, солевые пилинги, шарко, ручные, баночные и медовые массажи…Все способы хороши, когда послезавтра надо быть на 2 размера меньше. Понятное дело, главное средство для достижения успеха (и самое дешевое) – это закрыть рот. Но ни для кого, ни секрет, что лучше всего использовать все рычаги воздействия, когда борешься за стройность форм. Я противник рекламировать что-либо за "откат". Да и 8$ за сеанс шарко я уж как-то потяну", – поделилась звезда.

Фото: Instagram

"Прелести можно было и не засвечивать", "Фигура просто загляденье", "Как горячо", "Уникальная и божественная", "За такую фотку мой муж меня бы убил, а как ее муж, он ей разрешает выставлять голые фото", – прокомментировали пользователи.