Певица Сара Коннор стала матерью в четвертый раз
У 36-летней Сары и ее супруга, музыканта Флориана Фишера родился сын
Певица Сара Коннор стала матерью в четвертый раз. У 36-летней Сары и ее супруга, музыканта Флориана Фишера родился сын.
"Наконец это случилось! Мое сердце наполнено любовью, я невероятно счастлива, держать на руках нашего прекрасного, здорового сына. Это чудо! Большое спасибо всем за пожелания",- написала Сара в Instagram.
Звезды уже воспитывают 5-летнюю дочь Дельфин. Также у Сары есть сын и дочь от американского певца Марка Терензи.
Вы сейчас просматриваете новость "Певица Сара Коннор стала матерью в четвертый раз". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии