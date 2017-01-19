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Певица Сара Коннор стала матерью в четвертый раз http://www.segodnya.ua/img/article/7896/83_main.1484814386.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/83_tn.1484814386.jpg Звезды У 36-летней Сары и ее супруга, музыканта Флориана Фишера родился сын

Певица Сара Коннор стала матерью в четвертый раз

Сегодня, 10:30

У 36-летней Сары и ее супруга, музыканта Флориана Фишера родился сын

Сара Коннор. Фото: Instagram
Сара Коннор. Фото: Instagram

Певица Сара Коннор стала матерью в четвертый раз. У 36-летней Сары и ее супруга, музыканта Флориана Фишера родился сын.

"Наконец это случилось! Мое сердце наполнено любовью, я невероятно счастлива, держать на руках нашего прекрасного, здорового сына. Это чудо! Большое спасибо всем за пожелания",- написала Сара в Instagram.

Звезды уже воспитывают 5-летнюю дочь Дельфин. Также у Сары есть сын и дочь от американского певца Марка Терензи.
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"Сегодня"

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