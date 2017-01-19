У 36-летней Сары и ее супруга, музыканта Флориана Фишера родился сын

Певица Сара Коннор стала матерью в четвертый раз. У 36-летней Сары и ее супруга, музыканта Флориана Фишера родился сын.

"Наконец это случилось! Мое сердце наполнено любовью, я невероятно счастлива, держать на руках нашего прекрасного, здорового сына. Это чудо! Большое спасибо всем за пожелания",- написала Сара в Instagram.

Звезды уже воспитывают 5-летнюю дочь Дельфин. Также у Сары есть сын и дочь от американского певца Марка Терензи.