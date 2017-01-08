Певица Сиара простила бывшего и потеряла 15 миллионов (фото)
Фьючер часто позволяет себе публиковать в Twitter оскорбительные заметки о том, что она плохая мать, и угрожал нынешнему мужу певицы убийством
В 2013 году известный рэпер Фьючер сделал предложение певице Сиаре, но свадьба так и не состоялась – помолвку разорвали после измены Фьючера. С тех пор бывшие возлюбленные постоянно враждуют. Недавно Сиара даже подала в суд на Фьючера. Звезда планировала отсудить у музыканта 15 миллионов долларов в качестве моральной компенсации за оскорбления, нанесенные рэпером ей и ее семье, – пишет peopletalk.
По словам Сиары, Фьючер часто позволяет себе публиковать в Twitter оскорбительные заметки о том, что она плохая мать и мало времени уделяет воспитанию их общего ребенка Фьючера Захира Уилберна. Фьючер даже угрожал нынешнему мужу певицы Расселу Уилсону убийством.
Фьючер якобы не может смириться с тем, что Сиара счастлива в отношениях с отцом ее будущего ребенка — футболистом Уилсоном. В ответ Фьючер подал против Сиары встречный иск с требованием компенсировать моральный вред, нанесенный ее обвинениями, и пригрозил, что вовсе лишит ее родительских прав.
Похоже, бывшим возлюбленным все же удалось прийти к компромиссу. По заявлению адвокатов Сиары, они с рэпером договорились – певица Сиара забрала иск против бывшего бойфренда рэпера и разрешила ему видеться с их сыном.
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