Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Певица Сиара простила бывшего и потеряла 15 миллионов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/58_main.1483825936.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/58_tn.1483825936.jpg Звезды Фьючер часто позволяет себе публиковать в Twitter оскорбительные заметки о том, что она плохая мать, и угрожал нынешнему мужу певицы убийством

Певица Сиара простила бывшего и потеряла 15 миллионов (фото)

Сегодня, 05:43

Фьючер часто позволяет себе публиковать в Twitter оскорбительные заметки о том, что она плохая мать, и угрожал нынешнему мужу певицы убийством

Певица Сиара
Певица Сиара

В 2013 году известный рэпер Фьючер сделал предложение певице Сиаре, но свадьба так и не состоялась – помолвку разорвали после измены Фьючера. С тех пор бывшие возлюбленные постоянно враждуют. Недавно Сиара даже подала в суд на Фьючера. Звезда планировала отсудить у музыканта 15 миллионов долларов в качестве моральной компенсации за оскорбления, нанесенные рэпером ей и ее семье, – пишет peopletalk.

1483801254-e1483801192313_01

По словам Сиары, Фьючер часто позволяет себе публиковать в Twitter оскорбительные заметки о том, что она плохая мать и мало времени уделяет воспитанию их общего ребенка Фьючера Захира Уилберна. Фьючер даже угрожал нынешнему мужу певицы Расселу Уилсону убийством.

Фьючер якобы не может смириться с тем, что Сиара счастлива в отношениях с отцом ее будущего ребенка — футболистом Уилсоном. В ответ Фьючер подал против Сиары встречный иск с требованием компенсировать моральный вред, нанесенный ее обвинениями, и пригрозил, что вовсе лишит ее родительских прав.

Похоже, бывшим возлюбленным все же удалось прийти к компромиссу. По заявлению адвокатов Сиары, они с рэпером договорились – певица Сиара забрала иск против бывшего бойфренда рэпера и разрешила ему видеться с их сыном.
певица, рэпер, Сиара

Вы сейчас просматриваете новость "Певица Сиара простила бывшего и потеряла 15 миллионов (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

<p>Сиара&nbsp;Фото: Instagram&nbsp;</p>

Певица Сиара в роскошном платье от Roberto Cavalli вышла замуж за футболиста (фото)

7 Июля 2016, 17:30

Свадьба состоялась в замке

Звезды

Сиара выглядит отлично. Фото: instagram.com/ciara

Сексуальная Сиара снялась в стильной фотосессии для глянца

4 Октября 2016, 15:09

На обложке 30-летняя певица позирует в блестящем наряде от Lanvin

Звезды

Беременная певица Сиара пришла на красную дорожку в странном наряде

21 Ноября 2016, 17:09

Свой образ она дополнила черными туфлями на высоких шпильках и скромной прической

Звезды

Певица выбрала смелый наряд. Фото: AFP

31-летняя Сиара показала беременный живот

3 Января, 13:39

На фото певица позирует вместе со своим мужем и сыном, которые нежно обнимают ее за живот

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.