Певица Виктория Дайнеко ответила на критику своей фигуры

Сегодня, 12:40

На странице в Instagram исполнительница также рассекретила свой вес 

Виктория Дайнеко. Фото: Instagram
Виктория Дайнеко. Фото: Instagram

Виктория Дайнеко, которая сейчас переживает нелегкий период в жизни – бракоразводный процесс с музыкантом Дмитрием Клейманом, на странице в Instagram ответила на критику своей фигуры.

Подписчики приписали Дайнеко анорексию. Исполнительница также рассекретила свой вес.

"Почитала тут комментарии. Люди, которые это пишут, вы серьёзно настолько безмозглые? У вас одни крайности! "Жирная", "анорексичка" и все в таком духе. Вы свои комплексы засуньте туда, где удовольствие получите. Я чувствую себя прекрасно! Более того! Я впервые набрала свой родной вес, который был до беременности. И если еще месяца 3 назад весила 48 кг, то сейчас на месте все мои 55 при росте 161 см и вы идите лесом. Ах да. Если бы я была поклонницей коровьего вымени (не путать с большой женской грудью), давно бы его себе пришила, но нет, не мое. Поэтому критикуйте свое изображение в зеркале, а от меня отстаньте. Мне хорошо. Лучше чем когда либо! Поэтому всем любви! А Ваш негатив серьёзно уродует и вас и вашу жизнь, но не мою", – написала звезда.

1_2926

Фото: Instagram

2_1388

Фото: Instagram
дайнеко, певица, вес, исполнительница, фигуры, виктория дайнеко

Вы сейчас просматриваете новость "Певица Виктория Дайнеко ответила на критику своей фигуры". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Виктория Дайнеко. Фото: Instagram

Певица Виктория Дайнеко высказалась о разрыве с мужем

28 Марта, 13:00

29-летняя Виктория недавно откровенно призналась в том, что рассталась с 22-летним мужем Дмитрием Клейманом

Звезды

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман. Фото: Instagram

Певица Виктория Дайнеко рассталась с мужем после двух лет брака

10 Марта, 14:30

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман поженились всего спустя полгода после знакомства

Общество

Реальная жизнь VS Instagram: как на самом деле выглядят фитнес-красотки

13 Августа, 03:14

Втянутый живот, правильный свет и поза в корне меняют фотографию

Звезды

Лера Кудрявцева. Фото: Instagram

46-летняя Лера Кудрявцева показала фигуру в бикини

11 Августа, 16:00

На опубликованных снимках Кудрявцева позирует на пляже

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования