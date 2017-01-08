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Певица Виктория Дайнеко заперла свою годовалую дочь в замерзшем авто http://www.segodnya.ua/img/article/7862/69_main.1483831599.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/69_tn.1483831599.jpg Звезды Дверцы автомобиля оказались заблокированы

Певица Виктория Дайнеко заперла свою годовалую дочь в замерзшем авто

Сегодня, 02:43

Дверцы автомобиля оказались заблокированы

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko
Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Известная певица Виктория Дайнеко сообщила в социальных сетях о том, что закрыла своего ребенка в автомобиле в 20-градусный мороз, – сообщает "Федеральное агенство новостей".

Певица обычно не афиширует подробности жизни своей годовалой дочери, однако об этом происшествии решила рассказать поклонникам. Машина плохо работала в морозный день и осталась стоять с выключенным отоплением. При этом дверцы автомобиля оказались заблокированы. В салоне осталась дочь певицы, а также документы и гаджет. Дайнеко помог сосед, который прогрел замок, после чего девочку и вещи удалось забрать из машины.
дайнеко, виктория дайнеко

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