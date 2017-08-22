Певица Юлия Савичева впервые стала мамой
Радостной новостью поделился продюсер и композитор Максим Фадеев
30-летняя певица Юлия Савичева впервые стала мамой. Радостной новостью на странице в Instagram поделился продюсер Максим Фадеев. Как рассказал Фадеев, у певицы родилась дочь.
"Ну, вот пришло время, когда пришло время открыться, – обратился композитор. – Значит, хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У Юли Савичевой родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты. Ну а теперь реальная новость".
В октябре 2014 года Юлия Савичева вышла замуж за композитора Александра Аршинова, с которым ее связывают длительные отношения. Они познакомились в 2003 году, когда Юлия была участницей "Фабрики звезд-2".
Напомним, американская актриса Джессика Альба станет мамой в третий раз.
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