Победитель "Зважені та щасливі" рассказал, как сбросил 132 кг за восемь месяцев (фото)

Победитель шестого сезона проекта "Зважені та щасливі" (СТБ) и самый тяжелый участник за всю историю шоу в интервью "Сегодня" — о том, как сбросил 132 кг за 8 месяцев, почему советует не срываться на "чуть-чуть" и о будущем пополнении.

— Аркадий, поздравляем! Скажите, предчувствовали свою победу?

— Я начал верить в победу с первых дней на проекте, поскольку хотел дойти до конца и сделаться нормальным человеком. Это была моя личная мотивация, ведь я понимал, что это мой единственный шанс — поменять себя раз и навсегда.

— Это правда, что вашу анкету на участие в проекте отправила жена?

— Да. Жена зарегистрировала мою анкету на сайте, но это не было для меня сюрпризом: мы обсуждали мое возможное участие в проекте.

— Вы говорили, что стали поправляться после того, как оставили спорт (Аркадий — бывший кикбоксер, чемпион Украины. — Авт.) и женились?

— В свое время я оставил спорт, чтобы прокормить семью. Получилось, что я запустил себя и уже за шесть лет поправился больше чем на 80 кг! Это было постепенно и не сильно сразу заметно — за год по 15 килограммов, это чуть больше, чем по килограмму в месяц.

— Почему вы решили превратить свое похудение в шоу, а не сделать это дома самостоятельно?

— Если по-народному, то мне не хватало "волшебного пенделя". Конечно, я пытался похудеть самостоятельно, но меня хватало всего на пару недель — будни всегда затягивали и возвращали в привычный ритм. Меня изменила встреча со своим тренером Вячеславом Узелковым. Без него я не мог решиться на кардинальные перемены. А сейчас он так мне все втолковал в мозги, что без спортзала я вообще не представляю своей жизни.

— Почему вы хотели сбросить лишний вес? Какова ваша главная цель?

— Я хотел стать здоровым мужчиной, мужем и отцом. И худел я в первую очередь для своей семьи. Ведь раньше, только представьте, я не мог даже нормально ходить! Если лифт ломался, я с трудом мог подняться на 9-й этаж нашего дома в Каменец-Подольском. Сейчас я, наоборот, лифтом уже не пользуюсь, везде хожу пешком, люблю длинные дистанции. Люди всегда ищут оправдания, мол, нет спортзала, потому я не буду тренироваться. Но все можно заменить и пробежкой вокруг дома, и упражнениями в квартире.

— Вспомните первые недели по возвращении домой после проекта

— Для меня не было уже ничего сложного. Я просто для себя уяснил, что если хочу нормально жить, то должен не останавливаться на достигнутом. Я не боюсь, как говориться, сорваться и ни на минуту не забываю, что мне пришлось преодолеть, чтобы стать таким. Доходит до смешного: я становлюсь на весы по 10 раз на день! После всех новогодних праздников я не поправился ни на грамм, значит — все хорошо. Вокруг меня люди ели все, что хотели, а я научился определять для себя, что мне действительно нужно, а чего следует сторониться. Нет еды или выпивки, перед которой я прям трясусь, так хочу поглотить. Некоторые говорят, мол, если очень хочется, то можно. А я считаю по-другому: сегодня вы захотите съесть чуть-чуть сладенького, завтра — его же, но побольше, а через неделю снова вернетесь к своим баранам. Так зачем вообще начинать с этого "чуть-чуть"? Лучше вообще без него. По этой причине даже на Новый год я к оливье так и не притронулся. Вместо него мне жена приготовила замечательный греческий салат, только с курочкой вместо феты. Бокал шампанского во время курантов я все-таки пригубил, хотя потом пожалел об этом. А каждый раз, когда хочу что-то съесть или выпить, вспоминаю свою цифру на весах в 235 кг, и сразу все желания пропадают (улыбается). Кстати, в похудении и друзья проверяются. Некоторые говорили: "Та ладно, Аркаша, выпей или съешь чуть-чуть, ничего же не будет" — от таких "друзей" лучше держаться подальше. Если я уже дал обещание себе, своей семье, своему тренеру, что больше никогда не вернусь к себе прежнему, значит, должен его выполнять.

— Случалось, что после похудения вас не узнавали знакомые?

— Однажды моя соседка в доме, зайдя со мной в лифт, не сразу поняла, что это я (смеется). Сказала, только по голосу узнала, что перед ней тот самый Аркаша.

— Вы говорили, что хотите потратить выигрыш в 200 тысяч гривен на открытие спортивного клуба. В каком городе?

— После проекта я решил полностью поменять свою жизнь. Раньше я занимался перевозками, а сейчас действительно хочу уйти в бизнес и открыть спортклуб. Есть у меня мысли о переезде из Каменца-Подольского в Тернополь. Там же я и хочу начать свое дело.

— Какие моменты в шоу были самыми сложными?

— Большинство конкурсов были вполне преодолимы. Самый сложный — где нам пришлось проходить по тонкому мостику между крышами шестиэтажных домов. А еще психологически было сложно смотреть видео с фрагментами из прошлой жизни.

— Вы поддерживаете отношения с участниками шоу?

— Больше всего я подружился с Вовой, Ромой и Димой. Также со своим тренером продолжаем общение, Рождество встречали вместе. Так получилось, что у моей жены на сочельник выпал день рождения, и Слава с Мариной решили нам сделать сюрприз. Правда, меня они о своем приезде предупредили, а вот для жены Оксаны это была полная неожиданность! Сюрприз удался, Ксюша даже на радостях всплакнула.

— Ваша супруга тоже умеет удивлять: пока вы были на проекте, она тоже худела. Какие у нее результаты?

— Перед моим участием в шоу Оксана меня предупредила, что тоже хочет похудеть. Она не сидела не определенной диете, просто перестала есть жареное, мучное и сладкое. В итоге на правильном питании она похудела за 8 месяцев на 26 килограммов.

— Что вы можете посоветовать людям, которые хотят похудеть?

— Не стесняться и жить для себя, а не для кого-то. В первую очередь вам надо быть здоровым для себя. Мне многие пишут в соцсетях с просьбами помочь, и я откликаюсь. Это чушь, когда говорят, что нет денег на спортзал и правильные продукты. Главное — начать себя менять, остальное подтянется.

— Какие главные цели ставите на 2017 год?

— Сейчас моя цель — полностью трансформировать свое тело и подкачаться. Своим примером доказать, как из жирного можно перевоплотиться в красивого. А насчет пополнения в семье, это даже не обсуждается! Мы уже вплотную работаем над этим вопросом. Дочка, правда, требует сразу двоих — и братика, и сестричку. Но это уже не от нас с женой зависит (улыбается).