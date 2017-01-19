Победители премии People’s Choice Awards: Спирс – лучшая певица, Райан Рейнольдс – лучший актер
Джонни Деппа объявили "Главной иконой кинематографа"
В Лос-Анджелесе объявили имена победителей 43-й премии People’s Choice Awards, сообщается на сайте мероприятия.
В номинациях "Любимый актер" и "Любимая актриса" награды удостоены Райан Рейнольдс и Дженнифер Лоуренс соответственно.
При этом лучшим фильмом признали анимационную ленту "В поисках Дори", сиквела "В поисках Немо" от студии Pixar. Мультфильм также стал обладателем приза "Любимая семейная картина".
Лучшим актером в боевиках назван Роберт Дауни-младший. В той же категории для женщин победила Марго Робби. Джонни Деппа объявили "Главной иконой кинематографа".
Примечательно, что Бритни Спирс получила сразу две награды — в номинациях "Лучшая певица" и "Лучшая поп-исполнительница". Любимой песней признали композицию Can’t Stop the Feeling Джастина Тимберлейка, который также получил титул лучшего певца.
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