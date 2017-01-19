Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Победители премии People’s Choice Awards: Спирс – лучшая певица, Райан Рейнольдс – лучший актер http://www.segodnya.ua/img/article/7897/20_main.1484818823.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/20_tn.1484818823.jpg Звезды Джонни Деппа объявили "Главной иконой кинематографа"

Победители премии People’s Choice Awards: Спирс – лучшая певица, Райан Рейнольдс – лучший актер

Сегодня, 11:38

Джонни Деппа объявили "Главной иконой кинематографа"

Райан Рейнольдс с супругой. Фото: AFP
Райан Рейнольдс с супругой. Фото: AFP

В Лос-Анджелесе объявили имена победителей 43-й премии People’s Choice Awards, сообщается на сайте мероприятия.

В номинациях "Любимый актер" и "Любимая актриса" награды удостоены Райан Рейнольдс и Дженнифер Лоуренс соответственно.

При этом лучшим фильмом признали анимационную ленту "В поисках Дори", сиквела "В поисках Немо" от студии Pixar. Мультфильм также стал обладателем приза "Любимая семейная картина".

Лучшим актером в боевиках назван Роберт Дауни-младший. В той же категории для женщин победила Марго Робби. Джонни Деппа объявили "Главной иконой кинематографа".

Примечательно, что Бритни Спирс получила сразу две награды — в номинациях "Лучшая певица" и "Лучшая поп-исполнительница". Любимой песней признали композицию Can’t Stop the Feeling Джастина Тимберлейка, который также получил титул лучшего певца.
Роберт Дауни-младший, премии, картина, актер, имена, мультфильм, Спирс, бритни, певица, титул, рейнольдс, признали, награды, лоуренс, дженнифер лоуренс

Вы сейчас просматриваете новость "Победители премии People’s Choice Awards: Спирс – лучшая певица, Райан Рейнольдс – лучший актер". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кадр из фильма "Мстители"

"Мстители: Война бесконечности" станут самым дорогим фильмом в истории

13 Января, 17:00

В фильме будет задействовано свыше двух десятков голливудских звезд

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Родители 26-летней Дженнифер Лоуренс стыдят ее за роман с 47-летним режиссером

13 Января, 10:32

Лоуренс в восторге от своего возлюбленного, но ее близкие смущены их 21-летней разницей в возрасте 

Звезды

Джеймс МакЭвой. Фото: AFP

Джеймс МакЭвой вернется в киновселенную "Люди Икс"

13 Января, 02:30

МакЭвой вновь исполнит роль профессора Ксавьера в проекте "Новые Мутанты"

Звезды

Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс. Фото: AFP

Названы причины смерти Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс

10 Января, 12:39

Актрисы были похоронены во время одной траурной церемони 5 января

Звезды

Звездные пары на "Золотом глобусе": Рассел, Грант, Портман и другие вышли в свет со своими вторыми половинками

9 Января, 11:42

Одной из самых ярких пар "Золотого глобуса-2017" стали Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Звезды

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: AFP

Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались на "Золотом глобусе"

9 Января, 10:28

Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком

Звезды

Хью Джекман. Фото: AFP

Хью Джекман передумал прощаться с Росомахой

9 Января, 08:26

Джекман признался, что рассматривает возможность съемок совместного фильма о Дэдпуле и Росомахе

Звезды

Райан Рейнольдс. Фото: AFP

Райан Рейнольдс хочет, чтобы у "Дэдпула" появился возлюбленный

5 Января, 16:00

Актер и продюсер предлагает совершенно новое раскрытие главного персонажа

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.