Победители премии People’s Choice Awards: Спирс – лучшая певица, Райан Рейнольдс – лучший актер

В Лос-Анджелесе объявили имена победителей 43-й премии People’s Choice Awards, сообщается на сайте мероприятия.

В номинациях "Любимый актер" и "Любимая актриса" награды удостоены Райан Рейнольдс и Дженнифер Лоуренс соответственно.

При этом лучшим фильмом признали анимационную ленту "В поисках Дори", сиквела "В поисках Немо" от студии Pixar. Мультфильм также стал обладателем приза "Любимая семейная картина".

Лучшим актером в боевиках назван Роберт Дауни-младший. В той же категории для женщин победила Марго Робби. Джонни Деппа объявили "Главной иконой кинематографа".

Примечательно, что Бритни Спирс получила сразу две награды — в номинациях "Лучшая певица" и "Лучшая поп-исполнительница". Любимой песней признали композицию Can’t Stop the Feeling Джастина Тимберлейка, который также получил титул лучшего певца.