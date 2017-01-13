Подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян начали признавать свою вину
Среди главных подозреваемых есть несколько известных во Франции персон с криминальным прошлым в возрасте от 54 до 74 лет
Подозреваемые по делу о парижском ограблении американской телезвезды Ким Кардашьян начали давать признательные показания.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники во французской полиции.
Как уточняет издание, речь идет о 10 задержанных. При этом в полиции уточнили, что в их числе находятся и те, кто вломился в гостиничный номер Кардашьян и похитил деньги и материальные ценности, предварительно связав американку и угрожая ей оружием.
Также отмечается, что среди главных подозреваемых есть несколько известных во Франции персон с криминальным прошлым в возрасте от 54 до 74 лет.
Особый интерес для следствия представляют: наркодилер Дидье Дюбрек по прозвищу Голубые Глаза, цыган Марсо Б., известный как Поцарапанный Нос, грабитель-рецидивист по прозвищу Сломанный нос, а также фальшивомонетчик Омар ле Вье. Также задержаны двое сыновей Омара.
Ранее сообщалось, что по делу об ограблении Ким Кардашьян задержаны 16 человек.
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