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Подруги Сальма Хайек и Пенелопа Крус показали себя без макияжа (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7872/65_main.1484139525.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/65_tn.1484139525.jpg Звезды Снимок собрал уже более 73 тысяч лайков и множество комплиментов в комментариях

Подруги Сальма Хайек и Пенелопа Крус показали себя без макияжа (фото)

Сегодня, 15:09

Снимок собрал уже более 73 тысяч лайков и множество комплиментов в комментариях

Актрисы дружат еще с 2006 года. Фото: instagram.com/salmahayek
Актрисы дружат еще с 2006 года. Фото: instagram.com/salmahayek

Мексиканскую актрису Сальму Хайек и испанскую актрису Пенелопу Крус связывают, помимо рабочих еще и дружеские отношения.

Ранее СМИ сообщали, что их крепка дружба зародилась еще в 2006 году, когда они вместе снимались в фильме "Бандитки".

Подружки решили показать своим поклонникам, что они и без косметики выглядят не хуже чем на экране.

В Instagram 50-летняя Хайек и 42-летняя Крус позируют в черной одежде и без единой капли косметики.

Good #friends are forever Los buenos #amigos son para siempre. #spain #mexico #penelopecruz

Фото опубликовано Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Снимок Пенелопы, который был опубликован первым, собрал уже более 73 тысяч лайков и множество комплиментов в комментариях.

Buenos días! #friends #forever #salma

Фото опубликовано Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Тем временем 20-летняя модель похвасталась идеальным телом в крохотном бикини.
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Источник:

"Сегодня"

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