Подруги Сальма Хайек и Пенелопа Крус показали себя без макияжа (фото)
Снимок собрал уже более 73 тысяч лайков и множество комплиментов в комментариях
Мексиканскую актрису Сальму Хайек и испанскую актрису Пенелопу Крус связывают, помимо рабочих еще и дружеские отношения.
Ранее СМИ сообщали, что их крепка дружба зародилась еще в 2006 году, когда они вместе снимались в фильме "Бандитки".
Подружки решили показать своим поклонникам, что они и без косметики выглядят не хуже чем на экране.
В Instagram 50-летняя Хайек и 42-летняя Крус позируют в черной одежде и без единой капли косметики.
Снимок Пенелопы, который был опубликован первым, собрал уже более 73 тысяч лайков и множество комплиментов в комментариях.
Тем временем 20-летняя модель похвасталась идеальным телом в крохотном бикини.
Вы сейчас просматриваете новость "Подруги Сальма Хайек и Пенелопа Крус показали себя без макияжа (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии