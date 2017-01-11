Подруги Сальма Хайек и Пенелопа Крус показали себя без макияжа (фото)

Снимок собрал уже более 73 тысяч лайков и множество комплиментов в комментариях

Мексиканскую актрису Сальму Хайек и испанскую актрису Пенелопу Крус связывают, помимо рабочих еще и дружеские отношения.

Ранее СМИ сообщали, что их крепка дружба зародилась еще в 2006 году, когда они вместе снимались в фильме "Бандитки".

Подружки решили показать своим поклонникам, что они и без косметики выглядят не хуже чем на экране.

В Instagram 50-летняя Хайек и 42-летняя Крус позируют в черной одежде и без единой капли косметики.

Good #friends are forever Los buenos #amigos son para siempre. #spain #mexico #penelopecruz Фото опубликовано Salma Hayek Pinault (@salmahayek) Янв 10 2017 в 8:22 PST

Снимок Пенелопы, который был опубликован первым, собрал уже более 73 тысяч лайков и множество комплиментов в комментариях.

Buenos días! #friends #forever #salma Фото опубликовано Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) Янв 9 2017 в 11:48 PST

Тем временем 20-летняя модель похвасталась идеальным телом в крохотном бикини.