Похороны Джорджа Майкла снова перенесли

Из-за новых предстоящих экспертиз тело популярного певца Джорджа Майкла все еще не отдают родным. Сообщается, что семье придется подождать, как минимум, до конца месяца, пока соответствующие службы установят истинную причину смерти их знаменитого родственника.

Майкл скончался на Рождество, 25 декабря прошлого года. Партнер Джорджа Фади Фаваз обнаружил его бездыханное тело в постели, и сперва подумал, что тот просто крепко заснул, но когда он не смог добудиться его, почуял неладное и вызвал скорую помощь. Причиной преждевременной кончины могла стать случайная передозировка наркотиков. Каких именно – теперь хотят установить, а родственникам придется ждать еще несколько недель, пока придут результаты тестов. "В обычных случаях токсикологические экспертизы занимают около восьми недель, но родственники Джорджа надеются, что в его случае все сделают быстрее. В любом случае, им придется ждать до конца месяца, а может, и больше", — рассказал инсайдер.

Напомним, что похоронить Джорджа Майкла собираются на острове Крит.