Похороны Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс будут совместными (фото)

По словам сына Рейнольдс, мать скучала по дочери и хотела снова ее увидеть

Похороны американских актрис Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс будут совместными, сообщает ABC News. Эту же информацию подтвердил Тодд Фишер, сын Рейнольдс.

При этом дата и место похорон пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Фишер умерла 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Позже у Рейнольдс случился сердечный приступ и ее экстренно госпитализировали, после чего она умерла.

Как рассказал Тодд Фишер, его мать скучала по дочери и хотела снова ее увидеть. "Думаю, она хотела быть с ней. Я не шучу, когда говорю, что она ушла, чтобы быть с ней, и я счастлив этому. Это единственное, из-за чего я счастлив", – заявил он.