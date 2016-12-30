Похороны Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс будут совместными (фото)
По словам сына Рейнольдс, мать скучала по дочери и хотела снова ее увидеть
Похороны американских актрис Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс будут совместными, сообщает ABC News. Эту же информацию подтвердил Тодд Фишер, сын Рейнольдс.
При этом дата и место похорон пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что Фишер умерла 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Позже у Рейнольдс случился сердечный приступ и ее экстренно госпитализировали, после чего она умерла.
Как рассказал Тодд Фишер, его мать скучала по дочери и хотела снова ее увидеть. "Думаю, она хотела быть с ней. Я не шучу, когда говорю, что она ушла, чтобы быть с ней, и я счастлив этому. Это единственное, из-за чего я счастлив", – заявил он.
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