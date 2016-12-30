Похожа на карту мира: балерина Екатерина Кухар показала, как украсила елку к Новому году (фото)

Премьеры балета Национальной оперы Украины Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали о том, что помогает создать новогоднее настроение, как готовятся к Новому году, где они его будут встречать, а также показали свою новогоднюю елочку.

"Я безумно люблю Новый год и весь процесс приготовления, и ожидания праздника. Украшение елки, покупку новогодних игрушек. У меня даже есть такая традиция привозить со всех стран мира елочную игрушку. Так что моя елка в моем виртуальном представлении похожа на карту мира. В этом году привезли с Александром много новогодних игрушек из Америки и начали подготовку еще в начале декабря", – рассказала балерина.

Кухар призналась, что вывела для себя формулу хорошего настроения: "Большинство людей на один день в году возлагают слишком много надежд. От сюда у некоторых, может появиться привкус неудовлетворенности. Они ждут какого-то особого волшебства...Особого поведения от других, внимания, заботы. Что вдруг, именно в эту новогоднюю ночь, Дедушка Мороз исполнит все тайные желания и растворит все сложности и проблемы. Но это может и не случиться... И курица в духовке может подгореть, и на платье пятно можно поставить еще до боя курантов, и муж может быть менее внимательным чем нам бы того хотелось...Обман ожиданий часто и портит настроение. Я вывела для себя формулу, она мне помогает уже много лет и не только в новогодние праздники. Я стараюсь не откладывать подготовку к празднику на последние дни. Мы в этом году, несмотря на то, что были вдали от дома, подготовку начали заранее еще в Америке. Там мы запланировали наше 31 декабря, купили всем подарки и новогодние игрушки. Для меня это всегда Огромное удовольствие! Я получаю от самого процесса подготовки к празднику море позитивных эмоций...Так приятно представлять себе лица своих близких и друзей разворачивающих подарки из ярких, красивых упаковок...Ух, аж дух захватывает!", – поделилась Екатерина.

"Для меня важно, чтоб хорошее настроение было у моей жены, она мой главный источник позитивных эмоций. Ну и у детей конечно, но они пока маленькие, они всегда на позитиве", – говорит Александр Стоянов.

Каждое 31 декабря супруги танцуют в Национальной опере Украины спектакль "Щелкунчик". Кстати в этом году сказке исполняется 200 лет.