Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Похожа на карту мира: балерина Екатерина Кухар показала, как украсила елку к Новому году (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/50_main.1483094197.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/50_tn.1483094197.jpg Звезды Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали о том, что помогает создать новогоднее настроение

Похожа на карту мира: балерина Екатерина Кухар показала, как украсила елку к Новому году (фото)

Сегодня, 13:00

Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали о том, что помогает создать новогоднее настроение

Премьеры балета Национальной оперы Украины Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали о том, что помогает создать новогоднее настроение, как готовятся к Новому году, где они его будут встречать, а также показали свою новогоднюю елочку.

"Я безумно люблю Новый год и весь процесс приготовления, и ожидания праздника. Украшение елки, покупку новогодних игрушек. У меня даже есть такая традиция привозить со всех стран мира елочную игрушку. Так что моя елка в моем виртуальном представлении похожа на карту мира. В этом году привезли с Александром много новогодних игрушек из Америки и начали подготовку еще в начале декабря", – рассказала балерина.

Кухар призналась, что вывела для себя формулу хорошего настроения: "Большинство людей на один день в году возлагают слишком много надежд. От сюда у некоторых, может появиться привкус неудовлетворенности. Они ждут какого-то особого волшебства...Особого поведения от других, внимания, заботы. Что вдруг, именно в эту новогоднюю ночь, Дедушка Мороз исполнит все тайные желания и растворит все сложности и проблемы. Но это может и не случиться... И курица в духовке может подгореть, и на платье пятно можно поставить еще до боя курантов, и муж может быть менее внимательным чем нам бы того хотелось...Обман ожиданий часто и портит настроение. Я вывела для себя формулу, она мне помогает уже много лет и не только в новогодние праздники.  Я стараюсь не откладывать подготовку к празднику на последние дни. Мы в этом году, несмотря на то, что были вдали от дома, подготовку начали заранее еще в Америке. Там мы запланировали наше 31 декабря, купили всем подарки и новогодние игрушки. Для меня это всегда Огромное удовольствие! Я получаю от самого процесса подготовки к празднику море позитивных эмоций...Так приятно представлять себе лица своих близких и друзей разворачивающих подарки из ярких, красивых упаковок...Ух, аж дух захватывает!", – поделилась Екатерина.

7_14

"Для меня важно, чтоб хорошее настроение было у моей жены, она мой главный источник позитивных эмоций. Ну и у детей конечно, но они пока маленькие, они всегда на позитиве", – говорит Александр Стоянов.

Каждое 31 декабря супруги танцуют в Национальной опере Украины спектакль "Щелкунчик". Кстати в этом году сказке исполняется 200 лет.
видео, премьеры, Стоянов, елки, Щелкунчик, балерина, кухар, Екатерина Кухар

Вы сейчас просматриваете новость "Похожа на карту мира: балерина Екатерина Кухар показала, как украсила елку к Новому году (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Балерину Екатерину Кухар ограбили в аэропорту

26 Октября, 15:30

У балерины пропали украшения

Звезды

Екатерина Кухар. Фото: Facebook

Балерина Екатерина Кухар накануне Хэллоуина снялась в эксцентричной фотосессии

28 Октября, 16:00

Украинская прима-балерина предстала в образе женщины-воина

Звезды

Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Фото: Facebook

Балерине Екатерине Кухар пришлось выйти на сцену с высокой температурой

28 Декабря, 13:30

Кухар рассказала о своем самочувствии

Звезды

Украинские звезды посетили модный показ: Козловский с невестой, Ступка с женой, а Полякова с дочерью

21 Октября, 11:30

В рамках Ukrainian Fashion Week творческий тандем издателя Инны Катющенко и художницы Елены Онуфрив презентовал коллекцию "Сады Медичи"

Звезды

Екатерина родила сына, невзирая на карьеру

Балерина Екатерина Кухар: "Как-то Саша устроил скандал из-за поцелуя с другим артистом"

12 Сентября, 15:30

Мировые звезды балета рассказали, как совмещают семейную жизнь с работой

Звезды

79-летняя Лариса Кадочникова пришла на балет в мини, а Тоня Матвиенко - в платье в пол

5 Сентября, 15:00

Новый сезон открыли Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Звезды

Екатерина Кухар и Александр Стоянов Фото: Facebook

Балерина Екатерина Кухар привела в первый класс сына (фото)

1 Сентября, 17:23

Для сына Екатерины Кухар и Александра Стоянова прозвучал первый школьный звонок

Звезды

Екатерина Кухар Фото: Facebook

Балерина Екатерина Кухар: "После поездки в Корею поняла, что больше не хочу уезжать из Киева"

26 Августа, 11:30

Звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов недавно вернулись  из Сеула

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.