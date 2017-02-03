Похудела и изменила прическу: Настя Каменских в откровенном костюме удивила новым образом (фото)
Каменских предстала без привычных кудряшек и в черном наряде
Певица Настя Каменских, которая недавно пережила сложную операцию сразу на двух ногах, продемонстрировала новый сексуальный образ. На фото исполнительница позирует в гримерной комнате в откровенном наряде.
Каменских предстала без привычных кудряшек и в черном костюме, состоящем из коротких шортов, напоминающих трусы, и топа с длинными рукавами.
Настя выпрямила волосы и похвасталась подтянутой фигурой. Свой образ звезда дополнила висячими серьгами и вечерним макияжем с темной помадой.
Подписчики в восторге от внешнего вида артистки: "Выглядишь как в 20", "Настюша, ты шикарна", "Похудела так", "Как ты изменилась и похудела", "Шикарно выглядишь", "Опять трусы", "Как всегда потрясающая", "Ух ты, как ты похудела", "Вот эти трусы просто кошмар", "Где Настя? Только прическа осталась", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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