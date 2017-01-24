Поклонники взъелись на Тейлор Свифт из-за Трампа

27-летняя Тейлор Свифт – одна из самых влиятельных звезд в западном шоу-бизнесе. Поэтому любое ее высказывание обсуждается в СМИ и социальных сетях. И недавно Тейлор по-настоящему расстроила своих поклонников, – пишет peopletalk.

На следующий день после инаугурации Дональда Трампа по всей Америке прокатилась волна протестов. Сотни тысяч феминисток (не менее 700000 в Вашингтоне) вышли на "Женский марш", чтобы высказать недовольство избранным президентом США и обратить внимание нового правительства на проблемы общества (в частности, они пытались отстоять право женщин на аборты и выступали против расизма и сексизма).

На марше в Вашингтоне были многие звезды: Мадонна, Эми Шумер, Майли Сайрус, Кэти Перри, Рианна, Мелисса Беноист и другие. А вот Тейлор Свифт среди них не было. Более того, певица была крайне дипломатична во время выборов и после объявления их результатов (только в день выборов она написала пост в Instagram, в котором отметила всю важность того дня).

So much love, pride, and respect for those who marched. I'm proud to be a woman today, and every day. #WomensMarch — Taylor Swift (@taylorswift13) 21 января 2017 г.

Во время "Женского марша" Тейлор написала в своем Twitter: "Посылаю много любви, гордости и уважения тем, кто был сегодня на марше. Я горжусь тем, что я женщина, сегодня и каждый день".

И это очень не понравилось ее подписчикам. "У тебя что-то с ногой или что? Почему ты не пошла на марш?", "Как твой поклонник, могу сказать, что это полная фигня. Если бы ты была настоящей феминисткой, ты бы высказывалась против Дональда Трампа, а не просто призывала всех голосовать в день выборов". А один подписчик потребовал от Свифт: "Прекрати использовать феминизм как подспорье для пропаганды своей лживой "силы женщин", так тщательно продуманной твоими пиарщиками".