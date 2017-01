Поклонники взъелись на Тейлор Свифт из-за Трампа

27-летняя Тейлор Свифт – одна из самых влиятельных звезд в западном шоу-бизнесе. Поэтому любое ее высказывание обсуждается в СМИ и социальных сетях. И недавно Тейлор по-настоящему расстроила своих поклонников, – пишет peopletalk.

На следующий день после инаугурации Дональда Трампа по всей Америке прокатилась волна протестов. Сотни тысяч феминисток (не менее 700000 в Вашингтоне) вышли на "Женский марш", чтобы высказать недовольство избранным президентом США и обратить внимание нового правительства на проблемы общества (в частности, они пытались отстоять право женщин на аборты и выступали против расизма и сексизма).

На марше в Вашингтоне были многие звезды: Мадонна, Эми Шумер, Майли Сайрус, Кэти Перри, Рианна, Мелисса Беноист и другие. А вот Тейлор Свифт среди них не было. Более того, певица была крайне дипломатична во время выборов и после объявления их результатов (только в день выборов она написала пост в Instagram, в котором отметила всю важность того дня).

So much love, pride, and respect for those who marched. I'm proud to be a woman today, and every day. #WomensMarch