Покойная Керри Фишер появится в новой части "Звездных войн"
Родственники Фишер предоставили студии Disney разрешение на использование в девятой части серии имеющихся материалов со съемок с участием актрисы
Родственники Фишер предоставили разрешение на использование материалов со съемок с участием актрисы.
Исполнительница роли принцессы Леи Керри Фишер, умершая в 2016 году, появится в девятой части "Звездных войн", сообщает New York Daily News со ссылкой на брата актрисы Тодда Фишера, – передает Корреспондент.net.
Родственники Фишер предоставили студии Disney разрешение на использование в девятой части серии имеющихся материалов со съемок с участием актрисы. Таким образом, после долгого ожидания стало ясно, что для воссоздания образа Леи на экране не будет использоваться компьютерная графика, говорится в статье.
Керри Фишер. Фото: кадр из видео
Пока неизвестно, сколько экранного времени получит персонаж Керри Фишер. Ее брат выразил уверенность, что у создателей новой части "Звездных войн" получится "прекрасная картина", пишет New York Daily News.
Голливудская актриса Керри Фишер, известная ролью принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", скончалась на 61-м году жизни в декабре 2016 года.
Ранее кинокомпания Lucasfilm опровергла слухи о якобы имеющихся у нее планах нарисовать в следующей части киносаги "Звездные войны" принцессу Лею Органу при помощи компьютерной графики. Эти слухи пошли после того, как скончалась игравшая ее актриса Керри Фишер.
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