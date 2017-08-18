Пол Беттани появится в "Мстителях 4"

18 Августа 2017, 19:00

"Войну бесконечности" почти со 100% гарантией переживет также и Черная вдова

Пол Беттани. Фото: REX
Пол Беттани. Фото: REX

Хотя режиссеры "Мстителей" предупреждают поклонников киновселенной Marvel о "высоких ставках" и риске смерти кого-то из ключевых персонажей, сами звезды супергеройского блокбастера интригу поддерживать не спешат. Недавно Джереми Реннер дал понять, что его герой, Клинт Бартон / Хоукай, "Войну бесконечности" переживет точно, а теперь и Пол Беттани сообщил, что вернется в роли Вижна в "Мстителях 4".

Поклонники MCU помнят, что в теле Вижна находится один из Камней бесконечности, за которыми охотится Танос – и, судя по тому, что рассказывают в Marvel, герою Джоша Бролина удастся собрать все Камни в свою Перчатку бесконечности. Похоже, что, даже лишившись основы своего существования, Камня бесконечности, Вижн вполне сможет существовать дальше – что подтверждают и слова Пола Беттани в интервью Collider о его участии в съемках "Мстителей 4".

Помимо Хоукая и Вижна, "Войну бесконечности" почти со 100% гарантией переживет также и Черная вдова/Наташа Романофф в исполнении Скарлетт Йоханссон. В "Мстителях 4" Черной вдове предстоит столкнуться с японской мафией. 

Напомним, Сэмюэл Л. Джексон заявил, что ни в "Мстителях: Война бесконечности", ни в "Мстителях 4" его не будет.
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Источник:

kinoafisha.info

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