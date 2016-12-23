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Полуголая Мэрайя Кэри похвасталась огромной елкой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7824/91_main.1482500278.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/91_tn.1482500278.jpg Звезды Артистка позирует в блестящем бюстгальтере

Полуголая Мэрайя Кэри похвасталась огромной елкой (фото)

Вчера, 17:30

Артистка позирует в блестящем бюстгальтере

Мэрайя Кэри. Фото: Instagram
Мэрайя Кэри. Фото: Instagram

Певица Мэрайя Кэри поделилась с поклонниками на странице в Instagram праздничным настроением.  Исполнительница уже подготовилась к Рождеству.

Полуголая Кэри показала огромную новогоднюю елку в своем доме.

На пикантном снимке Мэрайя позирует в блестящем бюстгальтере, клетчатой рубашке и черных сапогах.

Певица без стеснения демонстрирует обнаженные формы.

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Фото: Instagram

Merry Christmas everybody! I'm making my favorite sauce and I hope you're enjoying the Yuletide cheer!

Видео опубликовано Mariah Carey (@mariahcarey)

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Источник:

"Сегодня"

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