Полуголая Мэрайя Кэри похвасталась огромной елкой (фото)
Артистка позирует в блестящем бюстгальтере
Певица Мэрайя Кэри поделилась с поклонниками на странице в Instagram праздничным настроением. Исполнительница уже подготовилась к Рождеству.
Полуголая Кэри показала огромную новогоднюю елку в своем доме.
На пикантном снимке Мэрайя позирует в блестящем бюстгальтере, клетчатой рубашке и черных сапогах.
Певица без стеснения демонстрирует обнаженные формы.
Фото: Instagram
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