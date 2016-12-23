Полуголая Мэрайя Кэри похвасталась огромной елкой (фото)

Певица Мэрайя Кэри поделилась с поклонниками на странице в Instagram праздничным настроением. Исполнительница уже подготовилась к Рождеству.

Полуголая Кэри показала огромную новогоднюю елку в своем доме.

На пикантном снимке Мэрайя позирует в блестящем бюстгальтере, клетчатой рубашке и черных сапогах.

Певица без стеснения демонстрирует обнаженные формы.

Фото: Instagram