Полупрозрачный наряд, непривычная прическа, шарики и цветы: как Тина Кароль отметила день рождения (фото)
Коллеги по тренерским креслам Джамала, Потап и Сергей Бабкин также тепло поздравили Тину Кароль, пожелав ей любви и счастья
25 января, на съемочной площадке вокального проекта "Голос країни-7" тренер и Народная артистка Тина Кароль отпраздновала свой 32-й день рождения. Творческая группа проекта устроила сюрприз для тренера, выйдя на сцену в полном составе и спев "Happy Birthday". Создатели "Голоса" подарили певице именинный торт и огромную охапку разноцветных воздушных шаров.
Коллеги по тренерским креслам Джамала, Потап и Сергей Бабкин также тепло поздравили Тину Кароль, пожелав ей любви и счастья.
"Желаю тебе счастья, любви, удачи, творческого вдохновения! Искрись, гори, дари радость тем, кто рядом с тобой. Пусть в твоей жизни встречаются только хорошие, добрые, чистые люди", – пожелал Сергей Бабкин.
"Я желаю Тине, чтобы она нашла свое счастье. Надо верить, что любовь существует, и она обязательно его найдет", – сказала Джамала в своем поздравлении.
Сама же певица отметила, что сейчас свой день рождения чаще проводит на работе: "В свой день рождения люблю заниматься любимым делом", – прокомментировала Тина Кароль.
В свой день рождения Кароль блистала в эффектном наряде с прозрачными вставками от Julien Macdonald.
Фото: пресс-служба телеканала 1+1
Фото: пресс-служба телеканала 1+1
Фото: пресс-служба телеканала 1+1
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