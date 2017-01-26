Полупрозрачный наряд, непривычная прическа, шарики и цветы: как Тина Кароль отметила день рождения (фото)

Вчера, 14:00

Коллеги по тренерским креслам Джамала, Потап и Сергей Бабкин также тепло поздравили Тину Кароль, пожелав ей любви и счастья

Тина Кароль. Фото: facebook.com/tina.karol
Тина Кароль. Фото: facebook.com/tina.karol

25 января, на съемочной площадке вокального проекта "Голос країни-7" тренер и Народная артистка Тина Кароль отпраздновала свой 32-й день рождения. Творческая группа проекта устроила сюрприз для тренера, выйдя на сцену в полном составе и спев "Happy Birthday". Создатели "Голоса" подарили певице именинный торт и огромную охапку разноцветных воздушных шаров.

Коллеги по тренерским креслам Джамала, Потап и Сергей Бабкин также тепло поздравили Тину Кароль, пожелав ей любви и счастья.

"Желаю тебе счастья, любви, удачи, творческого вдохновения! Искрись, гори, дари радость тем, кто рядом с тобой. Пусть в твоей жизни встречаются только хорошие, добрые, чистые люди", – пожелал Сергей Бабкин.

"Я желаю Тине, чтобы она нашла свое счастье. Надо верить, что любовь существует, и она обязательно его найдет", – сказала Джамала в своем поздравлении.

Сама же певица отметила, что сейчас свой день рождения чаще проводит на работе: "В свой день рождения люблю заниматься любимым делом", – прокомментировала Тина Кароль.

В свой день рождения Кароль блистала в эффектном наряде с прозрачными вставками от Julien Macdonald.

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Фото: пресс-служба телеканала 1+1

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Фото: пресс-служба телеканала 1+1

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Фото: пресс-служба телеканала 1+1
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Источник:

"Сегодня"

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