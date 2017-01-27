Популярная модель показала целлюлит и призвала любить свое тело (фото)
Пост вызвал неоднозначную реакцию, но в основном ей писали комментарии со словами поддержки
Американская модель plus size Эшли Грэм в последнее время начала все чаще сниматься в различных рекламах и появляться в интересных проектах. При этом она не обладает той идеальной фигурой, которую все привыкли видеть на подиумах.
В Instagram Эшли и вовсе решила рассказать, что неидеальное тело нужно любить и показала свой целлюлит.
"Я тренируюсь. Я делаю все возможное, чтобы питаться здоровой пищей. Я люблю свою кожу. И я не стыжусь нескольких бугорков, припухлостей или целлюлита…и вы не должны", – написала она под фото, где Грэм в купальнике показала целлюлит на бедрах.
Примечательно, что пост вызвал неоднозначную реакцию, но в основном ей писали комментарии со словами поддержки.
Тем временем снимок меньше чем за сутки собрал более 270 тысяч лайков.
Ранее пышнотелая Игги Азалия засветила попу с целлюлитом.
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