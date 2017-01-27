Популярная модель показала целлюлит и призвала любить свое тело (фото)

Пост вызвал неоднозначную реакцию, но в основном ей писали комментарии со словами поддержки

Американская модель plus size Эшли Грэм в последнее время начала все чаще сниматься в различных рекламах и появляться в интересных проектах. При этом она не обладает той идеальной фигурой, которую все привыкли видеть на подиумах.

В Instagram Эшли и вовсе решила рассказать, что неидеальное тело нужно любить и показала свой целлюлит.

"Я тренируюсь. Я делаю все возможное, чтобы питаться здоровой пищей. Я люблю свою кожу. И я не стыжусь нескольких бугорков, припухлостей или целлюлита…и вы не должны", – написала она под фото, где Грэм в купальнике показала целлюлит на бедрах.

I workout. I do my best to eat well. I love the skin I'm in. And I'm not ashamed of a few lumps, bumps or cellulite.. and you shouldn't be either. #beautybeyondsize #lovetheskinyourein Фото опубликовано A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Янв 25 2017 в 6:41 PST

Примечательно, что пост вызвал неоднозначную реакцию, но в основном ей писали комментарии со словами поддержки.

Тем временем снимок меньше чем за сутки собрал более 270 тысяч лайков.

Ранее пышнотелая Игги Азалия засветила попу с целлюлитом.