Популярная модель показала целлюлит и призвала любить свое тело (фото)

Сегодня, 04:20

Пост вызвал неоднозначную реакцию, но в основном ей писали комментарии со словами поддержки

Эшли Грэм любит свое тело. Фото: instagram.com/theashleygraham
Эшли Грэм любит свое тело. Фото: instagram.com/theashleygraham

Американская модель plus size Эшли Грэм в последнее время начала все чаще сниматься в различных рекламах и появляться в интересных проектах. При этом она не обладает той идеальной фигурой, которую все привыкли видеть на подиумах.

В Instagram Эшли и вовсе решила рассказать, что неидеальное тело нужно любить и показала свой целлюлит.

"Я тренируюсь. Я делаю все возможное, чтобы питаться здоровой пищей. Я люблю свою кожу. И я не стыжусь нескольких бугорков, припухлостей или целлюлита…и вы не должны", – написала она под фото, где Грэм в купальнике показала целлюлит на бедрах.

Примечательно, что пост вызвал неоднозначную реакцию, но в основном ей писали комментарии со словами поддержки.

Тем временем снимок меньше чем за сутки собрал более 270 тысяч лайков.

Ранее пышнотелая Игги Азалия засветила попу с целлюлитом
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Источник:

"Сегодня"

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