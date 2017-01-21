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После инаугурации Трампа звезда "Трансформеров" объявил четырехлетнюю забастовку http://www.segodnya.ua/img/article/7903/99_main.1484958808.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/99_tn.1484958808.jpg Звезды Ранее ЛаБаф отметился проведением различных перформансов

После инаугурации Трампа звезда "Трансформеров" объявил четырехлетнюю забастовку

Сегодня, 03:01

Ранее ЛаБаф отметился проведением различных перформансов

Шайа ЛаБаф Фото: Getty
Шайа ЛаБаф Фото: Getty

Известный американский актер Шайа ЛаБаф объявил четырехлетнюю забастовку после инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Hill.

Шайа ЛаБаф — американский актер, известный по главным ролям в таких фильмах, как "Нимфоманка", "Паранойя", "Трансформеры" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". В его так называемом "арт-проекте" может принять участие любой человек.

"Общественности предлагается произнести слова "Он не разделит нас" (He will not divide us) перед камерой, которая установлена перед Музеем движущегося изображения в Нью-Йорке, повторяя эту фразу столько раз и на протяжении такого времени, которого им пожелается", — говорится на сайте проекта hewillnotdivide.us.

Как сообщается на сайте проекта, видео будет транслироваться непрерывно в режиме онлайн на протяжении всего президентства Трампа.

"Таким способом, мантра "Он не разделит нас" действует в качестве демонстрации сопротивления или настойчивости, оппозиции или оптимизма, которая руководствуется духом каждого участника и общества", — говорится в сообщении.

Ранее ЛаБаф отметился проведением различных перформансов. В 2014 году он устроил "Метамарафон", в котором пробежал 144 круга вокруг Городского музея Амстердама. По словам куратора музея Хендрика Фолкертса, марафон проходил одновременно с 12-часовой конференцией, посвященной тому, как воспринимали бы мир дети в 80-е, если бы они так же были "заражены" гаджетами, социальными сетями и культом знаменитостей.
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Источник:

РИА Новости

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