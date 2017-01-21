После инаугурации Трампа звезда "Трансформеров" объявил четырехлетнюю забастовку
Ранее ЛаБаф отметился проведением различных перформансов
Известный американский актер Шайа ЛаБаф объявил четырехлетнюю забастовку после инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает газета Hill.
Шайа ЛаБаф — американский актер, известный по главным ролям в таких фильмах, как "Нимфоманка", "Паранойя", "Трансформеры" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". В его так называемом "арт-проекте" может принять участие любой человек.
"Общественности предлагается произнести слова "Он не разделит нас" (He will not divide us) перед камерой, которая установлена перед Музеем движущегося изображения в Нью-Йорке, повторяя эту фразу столько раз и на протяжении такого времени, которого им пожелается", — говорится на сайте проекта hewillnotdivide.us.
Ранее ЛаБаф отметился проведением различных перформансов. В 2014 году он устроил "Метамарафон", в котором пробежал 144 круга вокруг Городского музея Амстердама. По словам куратора музея Хендрика Фолкертса, марафон проходил одновременно с 12-часовой конференцией, посвященной тому, как воспринимали бы мир дети в 80-е, если бы они так же были "заражены" гаджетами, социальными сетями и культом знаменитостей.
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