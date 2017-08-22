Последний сезон "Игры престолов" выйдет не раньше осени 2018-го

Вчера, 19:00

Николай Костер-Вальдау упомянул, что съемки последнего сезона начнутся не раньше октября 2017 года

Кадр из сериала &quot;Игра престолов&quot;
Кадр из сериала "Игра престолов"

Финальная серия 7 сезона "Игры престолов" выйдет в эфир в это воскресенье, 27 августа, после чего поклонникам сериала предстоит попрощаться с ним еще на год – или, если судить по новому интервью Николая Костера-Вальдау, даже больше.

В новом интервью Collider Николай Костер-Вальдау упомянул, что съемки следующего и последнего, 8 сезона "Игры престолов" начнутся не раньше октября 2017 года. Учитывая, что создателям сериала требуется время не только на собственно съемочный процесс, но и на пост-продакшен (а оба этих этапа занимают примерно по полгода), высока вероятность того, что 8 сезон выйдет, не раньше осени 2018.

"Я знал, что произойдет в первых трех сезонов. После этого – только по сезону за раз. Нам дают сценарий за месяц до начала съемок, за шесть недель максимум, и только тогда мы узнаем, что произойдет в сезоне. Но, что произойдет в следующем сезоне, я вообще не представляю. Мы возвращаемся на съемки в октябре, так что, наверное, в течение следующих нескольких недель мы получим сценарий, и я узнаю. Мне очень любопытно!", – признался актер.

Напомним, исследователи из США установили, почему фанаты "Игры престолов" так сильно любят этот сериал
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Источник:

kinoafisha.info

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