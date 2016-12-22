Потап показал Настю Каменских без макияжа (фото)

Продюсер и певец Потап поделился с поклонниками на странице в Instagram милым селфи. На снимке Потап и Настя Каменских находятся в зале ожидания в аэропорту.

У звезд запанирована поездка в Мюнхен.

Каменских позирует в повседневной одежде и без макияжа. Подписчики отметили, что после новогодних съемок артистка выглядит сильно уставшей.

"Такие прикольные", "Насте хорошо без макияжа", А чего такие замученные", "Настенька такая красивая без макияжа", "Уставшие", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram