Потап показал Настю Каменских без макияжа (фото)
Артистка после съемок выглядит сильно уставшей
Продюсер и певец Потап поделился с поклонниками на странице в Instagram милым селфи. На снимке Потап и Настя Каменских находятся в зале ожидания в аэропорту.
У звезд запанирована поездка в Мюнхен.
Каменских позирует в повседневной одежде и без макияжа. Подписчики отметили, что после новогодних съемок артистка выглядит сильно уставшей.
"Такие прикольные", "Насте хорошо без макияжа", А чего такие замученные", "Настенька такая красивая без макияжа", "Уставшие", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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