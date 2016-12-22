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Потап показал Настю Каменских без макияжа (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7820/6_main.1482406190.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/6_tn.1482406190.jpg Звезды Артистка после съемок выглядит сильно уставшей

Потап показал Настю Каменских без макияжа (фото)

Сегодня, 14:30

Артистка после съемок выглядит сильно уставшей

Потап. Фото: Instagram
Потап. Фото: Instagram

Продюсер и певец Потап поделился с поклонниками на странице в Instagram милым селфи. На снимке Потап и Настя Каменских находятся в зале ожидания в аэропорту.

У звезд запанирована поездка в Мюнхен.

Каменских позирует в повседневной одежде и без макияжа. Подписчики отметили, что после новогодних съемок артистка выглядит сильно уставшей.  

"Такие прикольные", "Насте хорошо без макияжа", А чего такие замученные", "Настенька такая красивая без макияжа", "Уставшие", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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