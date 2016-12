Потери 2016 года: звезды, которые ушли из жизни (фото)

2016 год омрачился уходом из жизни талантливых и известных личностей.

Дэвид Боуи

10 января в возрасте 69 лет умер легендарный певец Дэвид Боуи. Певец 18 месяцев боролся с раком. Боуи умер в окружении родных и близких. Дэвид Боуи – легендарный британскйм рок-певец и автор песен. Он занимался творчеством в течение 50 лет. За два дня до смерти – 8 января выпустил новый альбом под названием "Blackstar". Rolling Stone назвал диск лучшим шедевром Боуи, созданным со времен 1970-х годов. Также 7 января в интернете был опубликован видеоклип Боуи на песню "Lazarus".

Фото: AFP

Джордж Майкл

26 декабря в возрасте 53 лет ушел из жизни легендарный британский поп-певец Джордж Майкл. Причина смерти – сердечная недостаточность. За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me. В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.

Фото: AFP

Питер Вон

Британский актер Питер Вон, сыгравший в сериале "Игра престолов", скончался в возрасте 93 лет шестого декабря. Известно, что в популярном сериале от HBO Вон играл слепого мейстера Эймона, старейшего представителя династии Таргариенов, служившего в Черном замке. Всего же в фильмографии актера 197 ролей в кино и телесериалах, преимущественно второго плана.

Кадр из сериала "Игры престолов"



Алан Рикман

В Лондоне 14 января скончался известный британский актер Алан Рикман. Рикман умер в возрасте 69 лет после долгой борьбы с раковым заболеванием. Актер широко известен ролями в фильмах "Крепкий орешек", серии о Гарри Поттере и рядом других. Рикман – лауреат премий "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA, член Королевской шекспировской компании.

Фото: AFP

Кэрри Фишер

27 декабря умерла американская актриса Кэрри Фишер. Актрисе было 60 лет. 23 декабря 2016 Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего с ней во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес за 15 минут до посадки. Актриса известна исполнением роли принцессы Леи в фильмах "Звездные войны".

Фото: REX

Умберто Эко

Итальянский писатель и философ Умберто Эко скончался на 85 году жизни 23 февраля. Умберто Эко – автор бестселлера "Имя розы", вышедшего в 1980-м году и прославившего писателя на весь мир. Он также являлся ученым, специалистом по массовой культуре, членом ведущих мировых академий, лауреатом крупнейших премий мира, кавалером Большого креста и Почетного Легиона, основателем и руководителем научных и художественных журналов, коллекционером древних книг.

Фото: AFP

Наталья Крачковская

3 марта, в Москве скончалась известная актриса Наталья Крачковская. 28 февраля 2016 года с диагнозом "инфаркт миокарда" она попала в больницу, где и умерла спустя пять дней. Актрисе было 77 лет. За 40 лет карьеры, актриса успела сыграть в более чем 80 фильмах. В основном, это второстепенные, но характерные роли. Среди самых известных картин с ее участием – "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Эта веселая планета", "Покровские ворота" и другие. Наталья Белогорцева (девичья фамилия Крачковской) родилась в актерской семье. Мама хотела, чтобы Наталья стала архивистом. После окончания школы она подала документы в Историко-архивный институт и одновременно во ВГИК. Известность пришла к Крачковской после роли мадам Грицацуевой в фильме Леонида Гайдая "Двенадцать стульев".

Наталья Крачковская в роли Мадам Грицацуевой

Дмитрий Гнатюк

29 апреля на 91 году жизни после продолжительной болезни скончался Герой Украины, знаменитый оперный певец Дмитрий Гнатюк. Он стал первым исполнителем хитов 1960-х, среди которых легендарные песни "Два кольори" и "Мой Киев". На оперной сцене он создал много самобытных образов: Остап, Николай ("Тарас Бульба", "Наталка-Полтавка" Лысенко), Петруччио ("Укрощение строптивой" Шебалина), Мазепа, Онегин ("Мазепа", "Евгений Онегин" Чайковского), Демон ("Демон" Рубинштейна), Фигаро ( "Севильский цирюльник" Россини), Риголетто ("Риголетто" Верди) и другие. Выступал как концертный певец, гастролировал за рубежом (Венгрия, США, Канада, Россия, Португалия, Германия). Записал более 15 пластинок, 6 компакт-дисков. Всего в концертном репертуаре Гнатюка было более 85 произведений национальной и мировой классики – от буковинца Сидора Воробкевича до австрийца Йозефа Гайдна.

Валерия Заклунная

22 октября на 75 году жизни не стало актрисы Валерии Заклунной, которая стала известной благодаря небольшой роли подруги Горбатого в фильме "Место встречи изменить нельзя". Прощание с артисткой прошло в Театре русской драмы им. Леси Украинки, где актриса проработала 50 лет. В последние годы Валерия Заклунная много болела, часто обращалась к врачам, но при этом продолжала выходить на сцену театра, в котором играла в ключевых аншлаговых спектаклях — "Деревья умирают стоя" и "В этом милом старом доме". Артистка была замужем трижды: с третьим супругом Александром Мироненко они прожили вместе почти 30 лет. Была народным депутатом Украины.

Владимир Зельдин

31 октября известный актер Владимир Зельдин умер в больнице в Москве на 102-м году жизни. Зельдин три недели находился в военном госпитале. Народный артист СССР (1975). Лауреат Государственной премии СССР (1951). С 1945 года работал в Центральном театре Советской Армии. Играл в фильмах: "Свинарка и пастух" (Мусаиб), "Сказание о земле Сибирской" (Борис Оленич), "Карнавальная ночь" (Клоун) и др. Снялся также в украинских картинах "Повесть пламенных лет" (1960, Грибовский), "Десять негритят" (1987, Уоргрейв).

Фото: ТАСС

Олег Попов

2 ноября на 87-м году жизни скончался всемирно известный советский клоун, народный артист СССР Олег Попов. Олег Попов умер в Ростове, где был на гастролях, это произошло внезапно. Популярность к Попову пришла после создания образа "солнечного клоуна". В нем артист более 30 лет выходил на манеж Московского цирка. Также запомнился Попов зрителям ролями в фильмах – "Арена смелых", "Последний жулик" и "Синяя птица", где сыграл самого себя. Последние 25 лет артист жил и работал в Германии.

Фото circus-popov.de

Александр Яковлев

20 декабря после продолжительной болезни в возрасте 70 лет умер российский актер Александр Яковлев, сыгравший в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих". В творческой биографии Яковлева – 119 ролей. Дебют актера состоялся в 1973 году в фильме "Великие голодранцы". Также Яковлев снялся в картинах "Медный ангел", "Путейцы", "Легенда №17", "Вий", "Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии" и сериале "Мужской сезон. Бархатная революция".

Фото:kinokopilka.pro

Алексей Жарков

Народный артист России Алексей Жарков скончался 5 июня на 69-м году жизни. В 2012 году звезда фильма "Десять негритят" перенес инсульт, после которого актера временно парализовало. Последнее время жил на подмосковной даче. В начале марта 2016 года случился новый приступ. В творческой биографии Алексея Жаркова более 130 ролей в кино.

Фото: www.dni.ru

Антон Ельчин

20 июня умер актер русского происхождения 27-летний Антон Ельчин. Его тело обнаружили зажатым между кирпичной стеной и автомобилем актера на подъездной дорожке к дому. Артиста прижало к калитке с такой силой, что металлические ворота к его дому выгнулись от удара. Родители Ельчина были спортсменами и занимались фигурным катанием. Он родился в России, но еще ребенком был перевезен в США. Актер сыграл в лентах "Альфа Дог", "Терминатор: Да придет спаситель", "Нью-Йорк, я люблю тебя" и других. Ельчин также известен по роли Павла Чехова в фильмах "Звездный путь" и "Стартрек: Возмездие".

Фото: AFP

Принс

Американский певец Принс (настоящее имя Принс Роджерс Нельсон) умер на 57-м году жизни 21 апреля. Тело певца было обнаружено на территории принадлежавшей ему студии звукозаписи Paisley Park Records. Певец скончался у себя дома в городе Шенхассен (штат Миннесота). За день до смерти должен был встретиться с врачом-наркологом. Принс один из наиболее успешных и влиятельных исполнителей в истории ритм-энд-блюза. Чуть более десяти лет назад его имя занесли в Зал славы рок-н-ролла. Кроме того, он являлся лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус". Одним из самых известных произведений музыканта была песня Purple Rain, которую он исполнял совместно с группой The Revolution.

Фото: AFP

Борис Лифанов

Заслуженный артист России, ведущий актер Тверского академического театра драмы Борис Лифанов умер на сцене после окончания спектакля 13 ноября. Борис Лифанов за 30 лет работы в театре сыграл десятки ролей, включая Тригорина в "Чайке" Чехова, Беркутова в "Волках и овцах" Островского, Охотника в "Красной шапочке" Гладкова и Кима, Охранника в "Бременских музыкантах" Гладкова, Рулле в "Проделках Карлсона" Линдгрен. Как актер кино Лифанов известен по работам в "Детях Арбата", "Провинциальных страстях", "Кадетстве". Лифанову было 59 лет.

Фото: tatd.ru

Роберт Вон

Американский актер Роберт Вон скончался на 83 году жизни 11 ноября. Вон умер в Нью-Йорке в кругу семьи после длительной борьбы с лейкемией. Вон известен по таким фильмам, как "Виртуозы", "Квартирка Джо", а также по своим многочисленным ролям в телесериалах, например, "Крутой Уокер", и "Она написала убийство".

Кадр из фильма

Александр Даруга

12 апреля, перестало биться сердце известного украинского режиссера Александра Даруги, который является автором сериала "Леся + Рома". Умер постановщик на 55-том году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные двусторонней пневмонией. Врачи сделали все возможное, пытаясь спасти жизнь кинематографиста, но тщетно — его организм был очень ослаблен. Александр Даруга в прошлом был главным режиссером телеканала Интер, режиссером на 1 + 1 и ICTV. На последнем он создал самый громкий сериал в своей фильмографии — "Леся + Рома". Кроме того, Даруга снял сериалы "Вторые", "Три дня лейтенанта Кравцова" и "Неподкупный".

Джордж Гейнс

15 февраля в возрасте 98 лет скончался американский актер Джордж Гейнс, известный по роли комиссара Лассарда в серии фильмов "Полицейская академия". Гейнс умер в доме своей дочери в городке Норт Бенд (штат Вашингтон). Он снимался во множестве телевизионных сериалов в 1960-1970 годах, также известен по роли в фильме "Тутси".

Кадр из фильма

Леонард Коэн

7 ноября в США в возрасте 82 лет умер канадский музыкант и певец Леонард Коэн. Певец склонялся к различным музыкальным жанрам — фолк, поп, кабаре и прочие. Наибольшую известность ему принесла композиция Hallelujah. Композиция "Nevermind" Леонарда Коэна звучит во вступительной заставке ко второму сезону сериала "Настоящий детектив".

Мичу Месарош

Актер Мичу Месарош, который играл инопланетянина Альфа в одноименном комедийном сериале, скончался в возрасте 76 лет 13 июня. Актер-карлик был найден без сознания на полу в ванной комнате. У актера были проблемы со здоровьем после того, как восемь лет назад перенес инсульт. В первые сезоны Мичу полностью одевал костюм своего персонажа, когда было необходимо снять его в полный рост. Но в большинстве серий использовался костюм только верхней части тела. В городе Хоторн в Калифорнии в 1980-х годах его именем называлась самая короткая улица. Последний раз Месарош появлялся на экранах кино в 1993 году, он играл в фильме ужасов "Варлок: Армагеддон".

Вячеслав Шалевич

21 декабря скончался народный артист РСФСР, актер театра и кино Вячеслав Шалевич. Актер умер в возрасте 82 лет в ГКБ имени Боткина, куда был доставлен в начале декабря. В больнице артист впал в кому. Он умер, не приходя в сознание. Артист известен своими ролями в кино. Среди фильмов с его участием — "Капитанская дочка", "Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны".

Фото: krpress.ru

Рик Парфитт

Гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт (полное имя Ричард Джон Парфитт) скончался на 69-м году жизни 24 декабря в испанской больнице, куда он обратился из-за травмы плеча. Серьезные проблемы с сердцем у Парфитта начались еще в 1997 году, ему была сделана операция, из-за чего мировое турне группы было прервано на несколько месяцев. Дебютный альбом Status Quo вышел в 1968 году. В 1970-х годах коллектив обрел широкую популярность. На счету группы более 30 студийных альбомов. Самого большого успеха в чартах добивались синглы группы "In The Army Now", "Rockin' All Over the World" и "Down Down".

Фото: AFP