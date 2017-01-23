Премьеры-2017: мультфильмы о героических тачках, собаке-меломане и малыше-бизнесмене (видео)

"Гадкий Я 3". И снова желтенькие!

У гениального злодея Грю снова появился соперник — некий Бальтазар, уничтожающий противника с помощью жвачки и помешанный на стилистике 80-х. Но Грю не потерпит нахального конкурента: устранить Бальтазара ему помогут желтенькие посипаки!

"Урфин Джюс". Сказка из детства

Злобный Урфин Джюс решил захватить Изумрудный город при помощи своих деревянных солдат. Но тут вмешивается самая обычная девочка Элли. Мульт снят по культовой детской книге Александра Волкова. Джюса озвучил Константин Хабенский.

"Босс-молокосос". Малыш в галстуке

Мульт по мотивам книги Марлы Фрэйзи. Семилетний мальчик, ревнующий родителей к младшему брату (который делает бизнес по телефону и носит галстук), узнает о зловещем заговоре, цель которого — нарушить баланс любви в мире. От создателей "Фантазии 2000".

"Рыбки". О Скатике и Фонаре

Океан покрывает более 70% нашей планеты и практически не изучен. Там, на глубине, встречаются удивительные создания. Например, улыбчивый Скатик, непоседа Фонарь и Иглобрюшка — трио друзей не разлей вода! А какие им предстоят приключения... Создатели обещают превзойти в графике и по сборам мульт "В поисках Немо".

"Тачки 3". И герои могут стареть

Легенда гоночного трека Молния Маккуин продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах. Но победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче...Бюджет мульта — $200 млн, снял его дебютант Брайан Фи.

"Красная черепаха". На пути у плота

Мужчина попадает на необитаемый остров. Ему удается построить плот, но уплыть не получается — все его попытки к бегству пресекает красная черепаха! Мульт режиссера Майкла Де Уитта награжден "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофеста.

"Трио в перьях". Яркие птички

Усыновленный при рождении и с детства воспитанный аистами, юный воробей Ричи уверен, что он один из них. Но когда приходит время мигрировать в Африку, его семья вынуждена рассказать ему правду... Мульт от создателей красочной анимации "Рио", снятый на деньги аж от пяти стран!

"Балерина". О мечте, которая сбывается

События развернутся вокруг маленькой сиротки, которая, следуя за мечтой стать балериной, приезжает в Париж в 1879 году. Ее встречают огни города и публика в умопомрачительных нарядах! Одну из героинь в украинском дубляже озвучила дочь Веры Брежневой — Соня Киперман.

"Отважный рыцарь". О битвах

Крестьянский мальчик Трент мечтает стать рыцарем и освободить семью из-под гнета тирана, владеющего этим краем. И не важно, что его меч тяжелее его самого, главное ведь — вера в себя! Мульт рассказывает о том, как правильно воспитать мужчину.

"Рок Дог". Собачка, которая училась у кота

Пес Боуди не унывает несмотря ни на что. И хотя ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, он мечтает стать учеником рок-легенды — кота по имени Энгус. Бюджет мульта — $60 млн, а снял его создатель хита "Лови волну".