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Принц Гарри познакомил Меган Маркл с Кейт Миддлтон – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7885/62_main.1484560067.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/62_tn.1484560067.jpg Звезды Маркл пообщалась также с его племянницей принцессой Шарлоттой

Принц Гарри познакомил Меган Маркл с Кейт Миддлтон – СМИ

Сегодня, 11:45

Маркл пообщалась также с его племянницей принцессой Шарлоттой

Принц Гарри познакомил Маркл с Кейт Миддлтон и принцессой Шарлоттой. Фото: AFP
Принц Гарри познакомил Маркл с Кейт Миддлтон и принцессой Шарлоттой. Фото: AFP

Британский принц Гарри познакомил свою возлюбленную американскую актрису Меган Маркл с супругой своего брата, герцогиней Кембриджской Кэтрин, пишет The Sun.

По данным издания, встреча состоялась в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Отмечается, что Маркл пообщалась также еще и с "самой важной девушкой в жизни Гарри" – его племянницей принцессой Шарлоттой.

"Кейт действительно ждала встречи с Меган, и она знает, как это важно для Гарри", – заявил источник.

Он также отметил, что принц "очень близок" с бывшей мисс Миддлтон и ценит ее мнение о подругах.
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