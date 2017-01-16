Принц Гарри познакомил Меган Маркл с Кейт Миддлтон – СМИ
Маркл пообщалась также с его племянницей принцессой Шарлоттой
Британский принц Гарри познакомил свою возлюбленную американскую актрису Меган Маркл с супругой своего брата, герцогиней Кембриджской Кэтрин, пишет The Sun.
По данным издания, встреча состоялась в Кенсингтонском дворце в Лондоне.
Отмечается, что Маркл пообщалась также еще и с "самой важной девушкой в жизни Гарри" – его племянницей принцессой Шарлоттой.
"Кейт действительно ждала встречи с Меган, и она знает, как это важно для Гарри", – заявил источник.
Он также отметил, что принц "очень близок" с бывшей мисс Миддлтон и ценит ее мнение о подругах.
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