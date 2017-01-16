Принц Гарри познакомил Меган Маркл с Кейт Миддлтон – СМИ

Маркл пообщалась также с его племянницей принцессой Шарлоттой

Британский принц Гарри познакомил свою возлюбленную американскую актрису Меган Маркл с супругой своего брата, герцогиней Кембриджской Кэтрин, пишет The Sun.

По данным издания, встреча состоялась в Кенсингтонском дворце в Лондоне.

Отмечается, что Маркл пообщалась также еще и с "самой важной девушкой в жизни Гарри" – его племянницей принцессой Шарлоттой.

"Кейт действительно ждала встречи с Меган, и она знает, как это важно для Гарри", – заявил источник.

Он также отметил, что принц "очень близок" с бывшей мисс Миддлтон и ценит ее мнение о подругах.