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Принц Гарри познакомился с родителями Меган Маркл http://www.segodnya.ua/img/article/7858/27_main.1483633700.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/27_tn.1483633700.jpg Звезды Принц Гарри познакомился с отцом Меган Маркл более полугода назад

Принц Гарри познакомился с родителями Меган Маркл

Сегодня, 18:30

Принц Гарри познакомился с отцом Меган Маркл более полугода назад

Принц Гарри. Фото: AFP
Принц Гарри. Фото: AFP

В ноябре 2016 года стало известно, что принц Гарри познакомил Меган Маркл со своей семьей. Как оказалось, знакомство принца с родными актрисы состоялось еще раньше, об этом сообщил Daily Mail.

По данным издания, встреча наследника короны с отцом актрисы Томасом Марклом состоялась около полугода назад в ходе одного из визитов принца в канадский Торонто.

Родной брат Меган рассказал, что отец очень рад отношениям своей дочери и принца. Также он поведал изданию, что возлюбленные очень близки.
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Источник:

woman.ru

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