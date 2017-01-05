Принц Гарри познакомился с родителями Меган Маркл

Принц Гарри познакомился с отцом Меган Маркл более полугода назад

В ноябре 2016 года стало известно, что принц Гарри познакомил Меган Маркл со своей семьей. Как оказалось, знакомство принца с родными актрисы состоялось еще раньше, об этом сообщил Daily Mail.

По данным издания, встреча наследника короны с отцом актрисы Томасом Марклом состоялась около полугода назад в ходе одного из визитов принца в канадский Торонто.

Родной брат Меган рассказал, что отец очень рад отношениям своей дочери и принца. Также он поведал изданию, что возлюбленные очень близки.