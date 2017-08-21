Ночная бабочка из "Дальнобойщиков" оказалась в базе "Миротворца"

Сегодня, 12:13

Известная российская актриса гастролировала в Крыму

Российская актриса театра и кино Мария Порошина. Фото: livestory.com.ua
Российская актриса театра и кино Мария Порошина. Фото: livestory.com.ua

Российская актриса театра и кино Мария Порошина оказалась в базе данных сайта "Миротворец" из-за гастролей в аннексированном Крыму. Об этом сообщается в разделе "Чистилище" сайта "Миротворец" .

Сообщается, что Порошина попала в базу данных из-за сознательного нарушения государственной границы Украины.

Многие знают Марию Порошину как ведьму из "Ночного Дозора", а также известны ее драматичные роли в сериалах "Всегда говори всегда", "Офицерские жены".

Актриса хорошо вжилась в образ проститутки Яны в популярном российском сериале "Дальнобойщики" (серия № 12 "Левый груз"). Не менее интересно актриса сыграла в сериале "Моя прекрасная няня", где исполнила роль высокомерной театралки Люсьены Фиалковой (серия № 83).

Напомним, ранее в базу "Миротворца" внесли известного российского актера из сериала "Бригада".  
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Источник:

"Сегодня"

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