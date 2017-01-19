Пятый сезон "Шерлока" могут сорвать прохладные отношения Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана

Четвертый сезон "Шерлока" обсуждают вот уже несколько дней после выхода в эфир финальной серии – и, к сожалению, вовсе не в свете позитивных новостей. Так, в СМИ попала информация, что пятый сезон "Шерлока" может не состояться из-за якобы "прохладных" отношений исполнителей главных ролей Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана.

Британское издание The Sun сообщает, что актеры, которые в "Шерлоке" играют коллег и лучших друзей, на деле вовсе не близки – и не проводят время вместе за пределами съемочной площадки. По словам источника The Sun, "прохладные" отношения Камбербэтча и Фримана съемкам никогда не мешали – все-таки оба актера настоящие профессионалы и всегда были вежливы друг с другом. Однако именно из-за отсутствия дружеских отношений ни Бенедикт, ни Мартин не горят желанием возвращаться в "Шерлок" для съемок пятого сезона.

Напомним, создатели сериала пока не комментируют будущее "Шерлока", заявив лишь, что, в принципе, не против снять еще один сезон.