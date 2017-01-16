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Загорелая грудь и кубики пресса: Ани Лорак на Кубе похвасталась сексуальной фигурой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/28_main.1484580684.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/28_tn.1484580684.jpg Звезды В отпуск певица отправилась с мужем – Муратом Налчаджиоглу и дочерью Соней

Загорелая грудь и кубики пресса: Ани Лорак на Кубе похвасталась сексуальной фигурой (фото)

Сегодня, 09:31

В отпуск певица отправилась с мужем – Муратом Налчаджиоглу и дочерью Соней


Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram живописными фото. Каролина вместе с мужем Муратом и дочерью Соней отправилась в отпуск на "Остров свободы".

На Кубе певица похвасталась сексуальной фигурой в купальнике и коротких джинсовых шортах. Лорак продемонстрировала пышную грудь в бюстгальтере оливкового цвета.

Свой образ Ани дополнила модными солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.

Подписчики в восторге подтянутого тела звезды: "Шикарная фигура", "Роскошная", "Просто красавица, а сколько труда в этом неотразимом теле", "Отличная форма", "Секс-бомба", "Фигура потрясающая", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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