Загорелая грудь и кубики пресса: Ани Лорак на Кубе похвасталась сексуальной фигурой (фото)

В отпуск певица отправилась с мужем – Муратом Налчаджиоглу и дочерью Соней

Певица Ани Лорак порадовала поклонников на странице в Instagram живописными фото. Каролина вместе с мужем Муратом и дочерью Соней отправилась в отпуск на "Остров свободы".

На Кубе певица похвасталась сексуальной фигурой в купальнике и коротких джинсовых шортах. Лорак продемонстрировала пышную грудь в бюстгальтере оливкового цвета.

Свой образ Ани дополнила модными солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.

Подписчики в восторге подтянутого тела звезды: "Шикарная фигура", "Роскошная", "Просто красавица, а сколько труда в этом неотразимом теле", "Отличная форма", "Секс-бомба", "Фигура потрясающая", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram