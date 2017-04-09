Пышногрудая актриса позирует в откровенных купальниках

Вчера, 18:26

24-летняя Кейт Аптон снялась в фотосессии для модного глянца

Американская актриса и модель Кейт Аптон стала героиней нового выпуска журнала Vogue Thailand. Об этом сообщает 24 Телеканал.

Пышнотелая модель демонстрирует аппетитные формы в купальниках таких известных брендов как Balenciaga, Dolce & Gabbana, Celine.

Для обложки девушка позировала в сплошном купальнике и в пляжной накидке. А на солнечных кадрах на фоне лесов Кейт позирует в разных обтягивающих брюках комбинензонах с различными вариациями купальников.
актриса, модель, кейт аптон, Vogue

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