Пышнотелая Блэк Чайна вышла в свет в прозрачной юбке
В откровенном наряде модель появилась на презентации кукол себя любимой
Бывшая невеста звезды реалити-шоу Роба Кардашьян Блэк Чайна в прозрачной юбке и вельветом белье произвела фурор на презентации своих кукол Mini-Сhyna.
"Я хочу поблагодарить всех, кто пришел в мой выпуск Chynna Dolls", – написала Блэк Чайна под одним из фото.
Отметим, куклы себя любимой бывшая стриптизерша продает по 89.99 доллара. Куклы представлены в двух вариантах и двух размерах.
Напомним, 10 ноября 2016 года Блэк и Роб после 11 месяцев отношений стали родителями – модель родила дочку, которую назвали Дрим. А ровно через месяц в Сети появилась информация — парочка рассталась из-за измены Чайны.
Ранее Роб Кардашьян опубликовал фото, где Блэк Чайна ему изменяет.
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