Пышнотелая Блэк Чайна вышла в свет в прозрачной юбке

В откровенном наряде модель появилась на презентации кукол себя любимой

Бывшая невеста звезды реалити-шоу Роба Кардашьян Блэк Чайна в прозрачной юбке и вельветом белье произвела фурор на презентации своих кукол Mini-Сhyna.

"Я хочу поблагодарить всех, кто пришел в мой выпуск Chynna Dolls", – написала Блэк Чайна под одним из фото.

Отметим, куклы себя любимой бывшая стриптизерша продает по 89.99 доллара. Куклы представлены в двух вариантах и двух размерах.

Напомним, 10 ноября 2016 года Блэк и Роб после 11 месяцев отношений стали родителями – модель родила дочку, которую назвали Дрим. А ровно через месяц в Сети появилась информация — парочка рассталась из-за измены Чайны.

Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Авг 18 2017 в 9:19 PDT

Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Авг 18 2017 в 9:24 PDT

Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Авг 18 2017 в 9:33 PDT

Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Авг 18 2017 в 9:41 PDT

Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Авг 18 2017 в 9:44 PDT

Публикация от Blac Chyna (@blacchyna) Авг 18 2017 в 9:27 PDT

Ранее Роб Кардашьян опубликовал фото, где Блэк Чайна ему изменяет.