Пышнотелая Блэк Чайна вышла в свет в прозрачной юбке

Сегодня, 06:33

В откровенном наряде модель появилась на презентации кукол себя любимой

Блэк Чайна. Фото: instagram.com/blacchyna
Блэк Чайна. Фото: instagram.com/blacchyna

Бывшая невеста звезды реалити-шоу Роба Кардашьян Блэк Чайна в прозрачной юбке и вельветом белье произвела фурор на презентации своих кукол Mini-Сhyna.

"Я хочу поблагодарить всех, кто пришел в мой выпуск Chynna Dolls", – написала Блэк Чайна под одним из фото.

Отметим, куклы себя любимой бывшая стриптизерша продает по 89.99 доллара. Куклы представлены в двух вариантах и двух размерах. 

Напомним, 10 ноября 2016 года Блэк и Роб после 11 месяцев отношений стали родителями – модель родила дочку, которую назвали Дрим. А ровно через месяц в Сети появилась информация — парочка рассталась из-за измены Чайны.

Ранее Роб Кардашьян опубликовал фото, где Блэк Чайна ему изменяет.
платье, модель, Блэк Чайна

Вы сейчас просматриваете новость "Пышнотелая Блэк Чайна вышла в свет в прозрачной юбке". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Блэк Чайна. Фото: instagram.com/blacchyna

Пышнотелая Блэк Чайна похвасталась новенькой Ferrari за 300 тысяч долларов

26 Июля, 01:24

Модель забыла о ссоре с бывшим мужем Робом Кардашьяном и живет в свое удовольствие: снимается в клипах и покупает новые машины

Звезды

Блэк Чайна. Фото: instagram.com/blacchyna

Роб Кардашьян опубликовал фото, где Блэк Чайна ему изменяет

23 Июля, 08:28

В ответ Чайна обратилась в суд, чтобы запретить Робу приближаться к ней, вернула бывшему жениху все драгоценности

Звезды

Блэк Чайна. Фото: instagram.com/blacchyna

Пышнотелая Блэк Чайна оголила грудь на обложке глянца

20 Марта, 04:23

Молодая мамочка быстро вернулась в прежнюю форму и начала активно участвовать в различных проектах

Звезды

Блэк часто снимается в пикантных фотосессиях. Фото: instagram.com/blacchyna

Пышнотелая Блэк Чайна полностью разделась, чтобы показать результат похудения

23 Февраля, 04:22

Поклонники 28-летней знаменитости засыпали ее многочисленными комментариями и лайками

Звезды

Даутцен Крез. Фото: instagram.com/doutzen

32-летняя супермодель Даутцен Крез восхитила фото без макияжа

19 Августа, 17:47

Поклонники засыпали девушку комплиментами, восхищаясь ее естественной красотой

Россия

Российский олигарх потратил миллионы на пышную свадьбу с моделью

17 Августа, 05:38

Невеста похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом в 70 карат, стоимость которого оценивается в 10 млн евро

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования