Пышнотелая модель Кейт Аптон ошиблась с размером купальника
24-летняя звезда отдыхает на островах Теркс и Кайкос
Американская модель и актриса Кейт Аптон продемонстрировала все достоинства своей фигуры.
Сейчас 24-летняя звезда отдыхает на островах Теркс и Кайкос (британская заморская территория в Вест-Индии).
На странице в Instagram Кейт поделилась соблазнительным фото. Аптон позирует в синем раздельном купальнике, хвастаясь пышными формами.
С размером бюстгальтера красотка ошиблась. Верхняя часть бикини едва прикрывает пикантную часть груди.
Фото: Instagram
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