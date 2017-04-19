Пышнотелая модель Кейт Аптон ошиблась с размером купальника

24-летняя звезда отдыхает на островах Теркс и Кайкос

Американская модель и актриса Кейт Аптон продемонстрировала все достоинства своей фигуры.

Сейчас 24-летняя звезда отдыхает на островах Теркс и Кайкос (британская заморская территория в Вест-Индии).

На странице в Instagram Кейт поделилась соблазнительным фото. Аптон позирует в синем раздельном купальнике, хвастаясь пышными формами.

С размером бюстгальтера красотка ошиблась. Верхняя часть бикини едва прикрывает пикантную часть груди.

Фото: Instagram