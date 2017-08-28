Раскрыт секрет худобы Анджелины Джоли

Сегодня, 12:10

Джоли могла сутки напролет сидеть взаперти у себя в спальне, отказываясь от еды и общения с детьми и мужем

Анджелина Джоли. Фото: AFP
Анджелина Джоли. Фото: AFP

Последний год все внимание западных СМИ было приковано к Анджелине Джоли и Брэду Питту. Супруги вступили на тропу войны за право единоличной опеки над шестью детьми и лишь спустя полгода пошли на мировую — в ходе судебной тяжбы Питт раскаялся во всех грехах, а Джоли получила очередное нервное расстройство.

Изможденный внешний вид Анджелины обсуждали не меньше откровенного признания ее супруга в алкоголизме. В самый разгар бракоразводного процесса ряд американских СМИ вышел с шокирующей новостью, что вес актрисы достиг критической отметки в 35 килограммов.

Всему виной — непростые взаимоотношения некогда одной из красивейших женщин на планете с едой. "Она ненавидит, когда на нее смотрят во время еды. Именно поэтому она совершенно перестала есть на публике — снимки с едой, сделанные папарацци, для нее подобны эффекту разорвавшейся бомбы", — делится инсайдер. Впрочем, за закрытыми дверями своего особняка Джоли также крайне аскетична в вопросах кулинарии. По словам женщин, в разные годы служивших в доме актрисы, она могла сутки напролет сидеть взаперти у себя в спальне, отказываясь от еды и общения с детьми и мужем

В последнее время Анджелина Джоли стала все чаще появляться на публике вместе с детьми, однако неизменные черные платья и просторные теплые кардиганы не дают отчетливо рассмотреть фигуру знаменитости. Вес звезды наконец-то стабилизировался, однако так и не сдвинулся дальше отметки в 40 килограммов. По словам близких к семье источникам, проблемы с приемами пищи у актрисы сохраняются до сих пор: в те редкие дни, когда она позволяет себе полноценный обед, она ограничивается салатом и несколькими фруктами. Бывают моменты, когда она полностью отказывается от еды в течение дня.

Напомним, несмотря на заверения Анджелины Джоли, что самый трудный момент в ее жизни остался позади, актриса все еще не восстановила душевное равновесие и хорошее самочувствие.
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elle.ru

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