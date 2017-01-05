Райан Рейнольдс хочет, чтобы у "Дэдпула" появился возлюбленный

Минувший год был невероятно успешным для Райана Рейнольдса. Актер презентовал зрителям свой самый успешный (на данный момент) фильм "Дэдпул", получил звезду на Аллее славы, а также во второй раз стал отцом. Сейчас все силы Райана брошены на создание идеального сценария для сиквела "Дэдпула", а также идеальных условий для его съемок.

Например, пару недель назад было объявлено имя нового режиссера, который возьмется за съемки картины. Им стал Дэвид Лэйтч, который успел себя зарекомендовать и как актер, и как фильммэйкер. Лейтч снимался в "Эволюции Борна", "Механике", "V" значит Вендетта", был продюсером каскадерских трюков в разных кинопроектах, а в качестве режиссера выпустил пока только один фильм — "Джон Уик" с Киану Ривзом. В будущем году на большие экраны также выйдет "Самый холодный город", постановкой которого также занимался Дэвид. Дело осталось за малым – за сюжетом. В этом у Рейнольдса небольшая загвоздка. Дело в том, что актер и продюсер предлагает совершенно новое раскрытие главного персонажа. Райан хочет из гетеросексуального Дэдпула сделать гомосексуалиста. "Он аутсайдер во всех смыслах, — говорит Рейнольдс. – В форме, содержании. Должны ли мы придерживаться исходника? Да, Дэдпул влюблен в Ванессу. Но он любит ее не потому, что она женщина".

Таким образом, по всей видимости, актер намекает на то, что в последующих частях комиксовой экранизации может быть представлена новая сюжетная линия. Телекомпания Fox уже планирует не только выпустить еще не снятый "Дэдпул-2" в прокат в 2018 году, но и снимать третьего "Дэдпула".