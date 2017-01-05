Райан Рейнольдс хочет, чтобы у "Дэдпула" появился возлюбленный
Актер и продюсер предлагает совершенно новое раскрытие главного персонажа
Минувший год был невероятно успешным для Райана Рейнольдса. Актер презентовал зрителям свой самый успешный (на данный момент) фильм "Дэдпул", получил звезду на Аллее славы, а также во второй раз стал отцом. Сейчас все силы Райана брошены на создание идеального сценария для сиквела "Дэдпула", а также идеальных условий для его съемок.
Например, пару недель назад было объявлено имя нового режиссера, который возьмется за съемки картины. Им стал Дэвид Лэйтч, который успел себя зарекомендовать и как актер, и как фильммэйкер. Лейтч снимался в "Эволюции Борна", "Механике", "V" значит Вендетта", был продюсером каскадерских трюков в разных кинопроектах, а в качестве режиссера выпустил пока только один фильм — "Джон Уик" с Киану Ривзом. В будущем году на большие экраны также выйдет "Самый холодный город", постановкой которого также занимался Дэвид. Дело осталось за малым – за сюжетом. В этом у Рейнольдса небольшая загвоздка. Дело в том, что актер и продюсер предлагает совершенно новое раскрытие главного персонажа. Райан хочет из гетеросексуального Дэдпула сделать гомосексуалиста. "Он аутсайдер во всех смыслах, — говорит Рейнольдс. – В форме, содержании. Должны ли мы придерживаться исходника? Да, Дэдпул влюблен в Ванессу. Но он любит ее не потому, что она женщина".
Таким образом, по всей видимости, актер намекает на то, что в последующих частях комиксовой экранизации может быть представлена новая сюжетная линия. Телекомпания Fox уже планирует не только выпустить еще не снятый "Дэдпул-2" в прокат в 2018 году, но и снимать третьего "Дэдпула".
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