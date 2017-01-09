Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались на "Золотом глобусе" (фото,видео)

В США состоялась церемония вручения кинопремии "Золотой глобус 2017". Триумфатором в этом году стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", забравший 7 статуэток.

Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком. Рейнольдс (пришел на премию с женой Блейк Лайвли) и Эндрю Гарфилд поцеловались во время вручения наград.

Поцелуй состоялся после того, как Райана Гослинга объявили победителем в номинации "Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)".