Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались на "Золотом глобусе" (фото,видео)
Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком
В США состоялась церемония вручения кинопремии "Золотой глобус 2017". Триумфатором в этом году стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", забравший 7 статуэток.
Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком. Рейнольдс (пришел на премию с женой Блейк Лайвли) и Эндрю Гарфилд поцеловались во время вручения наград.
Поцелуй состоялся после того, как Райана Гослинга объявили победителем в номинации "Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)".
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