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Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались на "Золотом глобусе" (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/75_main.1483950533.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/75_tn.1483950533.jpg Звезды Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком

Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались на "Золотом глобусе" (фото,видео)

Сегодня, 10:28

Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: AFP
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: AFP

В США состоялась церемония вручения кинопремии "Золотой глобус 2017". Триумфатором в этом году стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд", забравший 7 статуэток.

Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком. Рейнольдс (пришел на премию с женой Блейк Лайвли) и Эндрю Гарфилд поцеловались во время вручения наград.

Поцелуй состоялся после того, как Райана Гослинга объявили победителем в номинации "Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)".

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Источник:

"Сегодня"

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