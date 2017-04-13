Райан Рейнольдс подтвердил участие Джона Бролина в "Дэдпуле – 2" нецензурным постом

Сегодня, 11:09

Планируется, что второй "Дэдпул" выйдет в прокат в марте 2018 года

Райан Рейнольдс. Фото: AFP
Райан Рейнольдс. Фото: AFP

Американский актер Райан Рейнольдс подтвердил участие своего коллеги Джона Бролина в сиквеле "Дэдпула".

О том, что Бролин в новом фильме сыграет супергероя по имени Кейбл, Рейнольдс написал нецензурный пост в instagram.

В соцсети Райан в шутку и с использованием нецензурной лексики раскритиковал студию 20th Century Fox за то, что она пригласила Бролина в "Дэдпул – 2".

"Вы не можете играть двух разных персонажей в одной и той же вселенной. Это никогда не сработает", – заявил Рейнольдс.

Интересно, что в фильмах Marvel Бролин уже играл суперзлодея Таноса.

По имеющимся данным, в борьбе за роль Бролин обошел таких конкурентов, как Майкл Шэннон, Дэвид Харбор, Рассел Кроу и Брэд Питт, сообщает ET Online.

Известно, что второй "Дэдпул" выйдет в прокат в марте 2018 года.
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