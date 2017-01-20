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Регина Тодоренко похвасталась прыжком в купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/61_main.1484916047.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/61_tn.1484916047.jpg Звезды Певица и телеведущая показала оригинальное фото с путешествия

Регина Тодоренко похвасталась прыжком в купальнике (фото)

Сегодня, 16:00

Певица и телеведущая показала оригинальное фото с путешествия

Регина Тодоренко. Фото: Instagram
Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Певица и телеведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников на странице в Instagram оригинальным фото. После новогодних праздников Тодоренко отправилась в очередное путешествие.

Сейчас Регина вместе с Лесей Никитюк снимают новый сезон программы "Орел и решка".  

Певица в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру во время прыжка в воздухе. Тодоренко рассказала о своем знаке зодиака.

"Я родилась в год белой металлической лошади и полностью уверена, что по всем характеристикам являюсь одной из представительниц этого строптивого стада. Лошади нужна свобода, нужна Любовь, лошади разумные существа и чувствительные, порой сентиментальные. Знак зодиака – Близнецы. Если я чувствую малейший поток ветра, сразу мчусь за ним. Если предчувствую какую-то авантюру, моментально стараюсь поучаствовать. Если мне чего-то очень хочется, я направляю все силы на достижение своей цели! Стихия – ВОЗДУХ. Возможно, поэтому я так люблю летать и писать музыку на высоте 10 тысяч метров", – поделилась звезда. 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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