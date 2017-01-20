Регина Тодоренко похвасталась прыжком в купальнике (фото)

Певица и телеведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников на странице в Instagram оригинальным фото. После новогодних праздников Тодоренко отправилась в очередное путешествие.

Сейчас Регина вместе с Лесей Никитюк снимают новый сезон программы "Орел и решка".

Певица в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру во время прыжка в воздухе. Тодоренко рассказала о своем знаке зодиака.

"Я родилась в год белой металлической лошади и полностью уверена, что по всем характеристикам являюсь одной из представительниц этого строптивого стада. Лошади нужна свобода, нужна Любовь, лошади разумные существа и чувствительные, порой сентиментальные. Знак зодиака – Близнецы. Если я чувствую малейший поток ветра, сразу мчусь за ним. Если предчувствую какую-то авантюру, моментально стараюсь поучаствовать. Если мне чего-то очень хочется, я направляю все силы на достижение своей цели! Стихия – ВОЗДУХ. Возможно, поэтому я так люблю летать и писать музыку на высоте 10 тысяч метров", – поделилась звезда.

Фото: Instagram