Регина Тодоренко в блестящем бюстгальтере взяла интервью у Валерия Меладзе (фото)
Поклонники отметили, что Регина промахнулась с выбором наряда
Ведущая и певица Регина Тодоренко поразила поклонников смелым образом. Звезда "Орел и решка" поработала на российской версии шоу "Голос". За кулисами Тодоренко взяла интервью у Валерия Меладзе.
Певица появилась на публике в наряде из своей коллекции. Регина выбрала широкие брюки, черный блестящий бюстгальтер и джинсовую куртку.
"Текила-любовь произошла. Трещали с Валерой о том, о сем", – подписала кадр Тодоренко.
Подписчики раскритиковали артистку за откровенный внешний вид. Некоторые отметили, что Регина промахнулась с выбором наряда: "Одежда конечно жесть", Что с Региной? Почему такая толстая?", "Одежда смотрится ужасно", "Неудачный ракурс", "С под бюстгальтера кошмар просто", "Меладзе в костюме и галстуке, а Регина в лифоне", "И куда эти брюки одевать? На концерт Киркорова?", "Как-то странно с голым животом",- прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
Вы сейчас просматриваете новость "Регина Тодоренко в блестящем бюстгальтере взяла интервью у Валерия Меладзе (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии