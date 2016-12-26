Регина Тодоренко в блестящем бюстгальтере взяла интервью у Валерия Меладзе (фото)

Ведущая и певица Регина Тодоренко поразила поклонников смелым образом. Звезда "Орел и решка" поработала на российской версии шоу "Голос". За кулисами Тодоренко взяла интервью у Валерия Меладзе.

Певица появилась на публике в наряде из своей коллекции. Регина выбрала широкие брюки, черный блестящий бюстгальтер и джинсовую куртку.

"Текила-любовь произошла. Трещали с Валерой о том, о сем", – подписала кадр Тодоренко.

Подписчики раскритиковали артистку за откровенный внешний вид. Некоторые отметили, что Регина промахнулась с выбором наряда: "Одежда конечно жесть", Что с Региной? Почему такая толстая?", "Одежда смотрится ужасно", "Неудачный ракурс", "С под бюстгальтера кошмар просто", "Меладзе в костюме и галстуке, а Регина в лифоне", "И куда эти брюки одевать? На концерт Киркорова?", "Как-то странно с голым животом",- прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram