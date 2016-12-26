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Регина Тодоренко в блестящем бюстгальтере взяла интервью у Валерия Меладзе (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7828/92_main.1482672181.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7828/92_tn.1482672181.jpg Звезды Поклонники отметили, что Регина промахнулась с выбором наряда

Регина Тодоренко в блестящем бюстгальтере взяла интервью у Валерия Меладзе (фото)

Сегодня, 09:31

Поклонники отметили, что Регина промахнулась с выбором наряда

Регина Тодоренко. Фото: Instagram
Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Ведущая и певица Регина Тодоренко поразила поклонников смелым образом. Звезда "Орел и решка" поработала на российской версии шоу "Голос". За кулисами Тодоренко взяла интервью у Валерия Меладзе.

Певица появилась на публике в наряде из своей коллекции. Регина выбрала широкие брюки, черный блестящий бюстгальтер и джинсовую куртку. 

"Текила-любовь произошла. Трещали с Валерой о том, о сем", – подписала кадр Тодоренко.

Подписчики раскритиковали артистку за откровенный внешний вид. Некоторые отметили, что Регина промахнулась с выбором наряда: "Одежда конечно жесть", Что с Региной? Почему такая толстая?", "Одежда смотрится ужасно", "Неудачный ракурс", "С под бюстгальтера кошмар просто", "Меладзе в костюме и галстуке, а Регина в лифоне", "И куда эти брюки одевать? На концерт Киркорова?", "Как-то странно с голым животом",- прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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