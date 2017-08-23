Регина Тодоренко: "Я заработала свой первый гонорар в 13 лет"

Знаменитая телепутешественница и певица Регина Тодоренко отправилась покорять театральную сцену. Дебютом молодой актрисы станет роль авантюристки в спектакле "Заложи жену в ломбард", режиссером которого стал Сергей Рост.

"Предложение сыграть главную женскую роль в спектакле поступило мне совершенно внезапно, – призналась Регина. – Мне позвонили и сказали, что прислали на почту сценарий и попросили посмотреть. Радости моей не было предела, ведь играть в театре было моей давней мечтой. В детстве я говорила маме, что обязательно стану "актрисой". Именно так я путала буквы. Когда мне было 10 лет, играла в детском музыкальном театре "Балаганчик" в своей родной Одессе. Причем сначала просто в нем училась основам актерского мастерства, а потом еще и работала. Мы много гастролировали: ездили на различные фестивали, концерты, конкурсы. И уже в тринадцать я заработала свой первый гонорар, выступая на детских утренниках. Поэтому получив предложение попробовать свои силы на театральной сцене, я сразу же согласилась. Путешествия стали неотъемлемой частью моей жизни и эта часть прекрасна. Но театр – это новый виток, который стал отдушиной, новой сферой деятельности в осознанном возрасте".

Несмотря на то, что сценарий оказался легким и комичным, первая репетиция стала для Регины настоящим сюрпризом. "Когда я пришла на первую репетицию, выяснилось, что режиссер спектакля Сергей Рост полностью поменял сценарий. Он его просто переписал, – рассказала Регина. – Видели бы вы мои удивленные глаза! "Как? Что мы играем вообще?" – задала я вопрос Росту. "Да не волнуйся! Прочитаешь – поймешь", – прилетело в ответ. И действительно, новый сценарий пришелся мне по вкусу: там была и ирония, и сарказм, и жизнь, которой не было в предыдущем варианте. Поэтому я с нетерпением жду премьеры".

Что касается самого образа главной героини, которую играет Тодоренко, то, по словам самой начинающей актрисы, она собирает его из разных "масок", в которых ей уже приходилось существовать ранее. В главной героине будет немного от Джулии Робертс, кусочек от Камерон Диас и частичка самой Регины. "Моей девочке всего 22 года и она совсем скоро окончит университет, – поделилась Регина. – В силу своей юности она такая восторженная, инфантильная, детская, всему удивляется. Тем не менее, она мудра не по годам и умеет сопереживать. Хочу сделать ее светлой, неземной и нежной. Кстати, еще она очень искренне любит своего молодого человека, который постоянно ее обманывает. Он – настоящий поддонок, а она продолжает надеяться на лучшее. Наивное дите, честное слово".

Премьера спектакля с участием знаменитой путешественницы состоится в октябре в родном городе Регины – в Одессе, после чего спектакль можно будет увидеть в Киеве, Харькове, Днепре, Херсоне и других городах Украины. "Если честно, мне очень страшно, – поделилась своими переживаниями Регина. – Я думаю о спектакле каждые 25 минут и меня охватывает дикий страх: перехватывает дыхание, болит низ живота, коленки просто ходуном ходят. Эмоций много и главное их не растратить. День премьеры уже близок. Внутренне я готова – ведь это моя первая взрослая работа, и хочется показать наилучший результат. После я отправляюсь в очередной тур, а вернувшись, продолжу работать на театральной сцене".

Напомним, Регина Тодоренко на странице в Instagram показала, каким образом поддерживает хорошее настроение.