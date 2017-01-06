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Регина Тодоренко засветила грудь в смелом наряде (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/50_main.1483694630.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/50_tn.1483694630.jpg Звезды Певица призналась, что задумала "нечто безумное" в 2017 году

Регина Тодоренко засветила грудь в смелом наряде (фото)

Сегодня, 11:30

Певица призналась, что задумала "нечто безумное" в 2017 году

Регина Тодоренко. Фото: Instagram
Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Певица и телеведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным селфи. Звезда "Орел и решка" засветила грудь в смелом наряде.

На черно-белом снимке Регина позирует в гримерной комнате в бра-бюстгальтере.

"Сиси в кучу, лицо попроще, Новый год встретила. Спасибо, 2016-й, ты был продуктивным, интересным, веселым, до потери сознания тяжелым и насыщенным. В Новый год иду с новыми идеями, но со старыми добрыми друзьями. По моему лицу видно, что я задумала нечто безумное!", – подписала кадр звезда.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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