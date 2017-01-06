Регина Тодоренко засветила грудь в смелом наряде (фото)
Певица призналась, что задумала "нечто безумное" в 2017 году
Певица и телеведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным селфи. Звезда "Орел и решка" засветила грудь в смелом наряде.
На черно-белом снимке Регина позирует в гримерной комнате в бра-бюстгальтере.
"Сиси в кучу, лицо попроще, Новый год встретила. Спасибо, 2016-й, ты был продуктивным, интересным, веселым, до потери сознания тяжелым и насыщенным. В Новый год иду с новыми идеями, но со старыми добрыми друзьями. По моему лицу видно, что я задумала нечто безумное!", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
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