Регина Тодоренко засветила грудь в смелом наряде (фото)

Певица призналась, что задумала "нечто безумное" в 2017 году

Певица и телеведущая Регина Тодоренко порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным селфи. Звезда "Орел и решка" засветила грудь в смелом наряде.

На черно-белом снимке Регина позирует в гримерной комнате в бра-бюстгальтере.

"Сиси в кучу, лицо попроще, Новый год встретила. Спасибо, 2016-й, ты был продуктивным, интересным, веселым, до потери сознания тяжелым и насыщенным. В Новый год иду с новыми идеями, но со старыми добрыми друзьями. По моему лицу видно, что я задумала нечто безумное!", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram