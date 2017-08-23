Режиссер "Игры престолов" подтвердил грядущую любовную линию Дейенерис и Джона Сноу
Поклонники сериала смогут наблюдать развитие романтических отношений Джона Сноу и Дейенерис Таргариен
Режиссер "Игры престолов" Алан Тейлор подтвердил, что в одном из грядущих эпизодов поклонники сериала смогут наблюдать развитие романтических отношений Джона Сноу (Кит Харингтон) и Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк).
Зрители уже заметили "химию" между этими двумя персонажами, и их, как и сценаристов сериала, родство Джона и Дейенерис, ничуть не смущает – в интервью The Daily Beast, комментируя сцену с героями в финале эпизода "За стеной", режиссер Алан Тейлор рассказал следующее: "Не секрет, к чему все идет. Те, кто читал книги, знают, что все движется в этом направлении. Даже сами герои знают, что все идет именно к этому. Тирион подшучивает по этому поводу над Дейенерис. Так что все мы знаем, чем все кончится рано или поздно, и я рад, что буду присутствовать при этом важном для них шаге. Тот факт, что Джон готов преклонить колено перед Дейенерис как королевой – важный политический шаг. Тот факт, что они начинают испытывать чувства друг к другу, очень важен".
7 сезон "Игры престолов" закончится рекордно длинным финалом.
Напомним, новый костюм героини сериала "Игры престолов" Дейенерис Таргариен газета Independent назвала лучшим зимним нарядом Вестероса.
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