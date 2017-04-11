Рианна, Адель и Дрэйк: названы номинанты на премию Billboard Music Awards
Наибольшее количество номинаций получили рэпер Дрейк и электронный дуэт The Chainsmokers – по 22
Рианна, Адель и Дрэйк: названы номинанты на премию Billboard Music Awards
Объявлены номинанты престижной премии Billboard Music Awards, сообщает Associated Press. В частности, на награду претендуют певицы Рианна и Адель.
По данным издания, наибольшее количество номинаций получили рэпер Дрейк и электронный дуэт The Chainsmokers – по 22. Это рекорд.
В то же время Twenty One Pilots представлены в 17 номинациях, Рианна – в 14.
За звание лучшего артиста поборются Адель, Бейонсе, Джастин Бибер, The Chainsmokers, Дрейк, Ариана Гранде, Шон Мендес, Рианна, Twenty One Pilots и The Weeknd.
Церемония вручения пройдет 21 мая в Лас-Вегасе.
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