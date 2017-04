Наибольшее количество номинаций получили рэпер Дрейк и электронный дуэт The Chainsmokers – по 22

Рианна, Адель и Дрэйк: названы номинанты на премию Billboard Music Awards

Объявлены номинанты престижной премии Billboard Music Awards, сообщает Associated Press. В частности, на награду претендуют певицы Рианна и Адель.

По данным издания, наибольшее количество номинаций получили рэпер Дрейк и электронный дуэт The Chainsmokers – по 22. Это рекорд.

В то же время Twenty One Pilots представлены в 17 номинациях, Рианна – в 14.

За звание лучшего артиста поборются Адель, Бейонсе, Джастин Бибер, The Chainsmokers, Дрейк, Ариана Гранде, Шон Мендес, Рианна, Twenty One Pilots и The Weeknd.

Церемония вручения пройдет 21 мая в Лас-Вегасе.