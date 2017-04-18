Рианна поразила странным нарядом

Сегодня, 14:00

Певица выбрала для фестиваля Coachella джинсовую куртку и брюки-клеш

Рианна. Фото: AFP
Рианна. Фото: AFP

Певица Рианна удивила неоднозначным и откровенным образом. Певица вновь вышла в свет в странном наряде.

После сверкающего комбинезона от Gucci, полностью покрывающего тело, артистка выбрала для музыкального фестиваля Coachella джинсовую куртку и брюки-клеш с разрезом практически до талии.

Свой образ звезда дополнила белыми ботфортами и блестящей маской.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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