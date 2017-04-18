Рианна шокировала фигурой на пляже в Мексике
От внимательных поклонников знаменитости не смог укрыться тот факт, что за последнее время певица cильно поправилась
Американская певица Рианна значительно набрала лишний вес, заметили бдительные папарацци.
Она появилась на пляже в Мексике в крошечном бикини ярко-оранжевого цвета и поразила репортеров целлюлитом.
Снимки располневшей 29-летней звезды моментальной попали в сеть.
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