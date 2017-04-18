Рианна шокировала фигурой на пляже в Мексике

Сегодня, 03:02

От внимательных поклонников знаменитости не смог укрыться тот факт, что за последнее время певица cильно поправилась

Рианна. Фото: из открытых источников
Рианна. Фото: из открытых источников

Американская певица Рианна значительно набрала лишний вес, заметили бдительные папарацци.

Она появилась на пляже в Мексике в крошечном бикини ярко-оранжевого цвета и поразила репортеров целлюлитом.

Снимки располневшей 29-летней звезды моментальной попали в сеть.

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Источник:

Росбалт

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