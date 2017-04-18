Рианна шокировала фигурой на пляже в Мексике Сегодня, 03:02 Просмотров: ...

От внимательных поклонников знаменитости не смог укрыться тот факт, что за последнее время певица cильно поправилась

Рианна. Фото: из открытых источников

Американская певица Рианна значительно набрала лишний вес, заметили бдительные папарацци. Она появилась на пляже в Мексике в крошечном бикини ярко-оранжевого цвета и поразила репортеров целлюлитом. Снимки располневшей 29-летней звезды моментальной попали в сеть.