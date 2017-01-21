Риз Уизерспун снимется в фильме "Блондинка в законе 3"

Поклонники истории о неунывающем адвокате Эль Вудс в исполнении Риз Уизерспун могут ликовать: голливудская актриса обещала снять третью часть фильма "Блондинка в законе". Сейчас Уизерспун ищет талантливых сценаристов, которые смогут придумать продолжение комедийной мелодрамы. "Мне нужен кто-то действительно умный с отличной идеей", — пояснила она.

Поскольку пока лента находится лишь в зачаточном состоянии, сложно сказать, какая судьба ждет героиню Риз Уизерспун дальше — может быть, она даже станет первой женщиной-президентом США. В любом случае актриса уверена, что сейчас самое время для такого фильма: "Я думаю, что женщинам нужен такой источник позитива именно сейчас".

С момента выхода первого фильма "Блондинка в законе" прошло уже 15 лет. Роль Эль Вудс одновременно превратила Риз Уизерспун в звезду и сформировала у режиссеров и продюсеров стереотип о ней как об исключительно комедийной актрисе. Однако Риз смогла разрушить его: за роль в драме "Дикая" она получила номинацию на "Оскар", а чтобы иметь возможность снимать больше фильмов о женщинах, создала собственную продюсерскую компанию Pacific Standard.