Родные и друзья Бритни Спирс считают ее молодого бойфренда альфонсом

35-летняя Бритни Спирс всерьез переживает из-за того, что ее семья и близкие друзья настроены против ее нового бойфренда 23-летнего Сэма Асгари. Дело в том, что отец певицы и по совместительству ее менеджер, Джейми Спирс, грозится засудить манекенщика и бодибилдера, если заподозрит его в корыстных поступках. А к мнению мистера Спирса прислушиваются и приятели Бритни, которые упрашивают ее быть осторожной в этих отношениях.

"Однако Бритни уже успела по-настоящему влюбиться в Сэма, и сейчас она наслаждается этим романом, забыв обо всем. Она злится на родственников и друзей, которые в очередной раз пытаются указать ей, как правильно жить и чувствовать", — сообщил инсайдер в интервью американскому порталу Radar Online.