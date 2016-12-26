Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Родные и друзья Бритни Спирс считают ее молодого бойфренда альфонсом http://www.segodnya.ua/img/article/7821/64_main.1482424335.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/64_tn.1482424335.jpg Звезды Джейми Спирс грозится засудить манекенщика и бодибилдера

Родные и друзья Бритни Спирс считают ее молодого бойфренда альфонсом

Сегодня, 02:26

Джейми Спирс грозится засудить манекенщика и бодибилдера

Бритни Спирс. Фото: AFP
Бритни Спирс. Фото: AFP

35-летняя Бритни Спирс всерьез переживает из-за того, что ее семья и близкие друзья настроены против ее нового бойфренда 23-летнего Сэма Асгари. Дело в том, что отец певицы и по совместительству ее менеджер, Джейми Спирс, грозится засудить манекенщика и бодибилдера, если заподозрит его в корыстных поступках. А к мнению мистера Спирса прислушиваются и приятели Бритни, которые упрашивают ее быть осторожной в этих отношениях.

"Однако Бритни уже успела по-настоящему влюбиться в Сэма, и сейчас она наслаждается этим романом, забыв обо всем. Она злится на родственников и друзей, которые в очередной раз пытаются указать ей, как правильно жить и чувствовать", — сообщил инсайдер в интервью американскому порталу Radar Online.
семья, Спирс, бритни, отец, бритни спирс, менеджер

Вы сейчас просматриваете новость "Родные и друзья Бритни Спирс считают ее молодого бойфренда альфонсом". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

woman.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Бритни Спирс и Сэм Асгари. Фото: twitter.com/SlaveForUBrit

Молодой бойфренд Бритни Спирс переехал жить к певице

20 Декабря, 15:00

35-летняя певица завела роман с 23-летним Сэмом Асгари

Звезды

Бритни Спирс пережила несколько неудачных романов и тяжелых расставаний. Фото: instagram.com/britneyspears

Тайный избранник Бритни Спирс: кто он

3 Декабря, 21:06

Бритни нравится, как сексуален Сэм, но она не хочет раскрывать всех тайн своих отношений

Звезды

Джастин Тимберлейк. Кадр из видео

Песня Джастина Тимберлейка Can’t Stop the Feeling названа худшей композицией года

1 Декабря, 02:26

Также в рейтинг худших песен 2016 года вошли сразу две композиции Меган Трейнор

Звезды

Анджелина Джоли – Надя Сулейман

ТОП-20 людей, сделавших пластику ради сходства со звездой

27 Ноября, 01:33

Они тратят десятки и даже сотни тысяч долларов на пластические операции и косметику, чтобы выглядеть как любимая знаменитость

Звезды

Бритни Спирс. Кадр из видео

Соблазнительные танцы и откровенные наряды: Бритни Спирс представила новый клип (видео)

18 Ноября, 19:15

Певица сняла клип на песню "Slumber Party"

Звезды

Мадонне 58 лет. Кадр из видео

Мадонна спела в "автомобильном" караоке Джеймса Кордена

17 Ноября, 15:09

Какие именно песни исполнила певица в караоке и когда шоу выйдет в эфир, пока неизвестно

Звезды

Cамой высокооплачиваемой женщиной в мире музыки стала Тейлор Свифт. Фото: AFP

Адель, Рианна и Бейонсе вошли в рейтинг самых богатых певиц мира

4 Ноября, 18:30

Третье место занимает Мадонна с 76,5 миллионами долларов

Звезды

Бритни Спирс. Фото: AFP

Бритни Спирс решилась на пластику груди

1 Ноября, 17:30

Певица  давно планировала усовершенствовать форму груди

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.