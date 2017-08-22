Родные Веры Глаголевой рассказали о ее борьбе с болезнью

Вчера, 20:52

Актриса никому не жаловалась на свою болезнь

Вера Глаголева . Кадр из программы &quot;Вечерний Ургант&quot;
Вера Глаголева . Кадр из программы "Вечерний Ургант"

В минувшие выходные в Москве простились с актрисой и режиссером Верой Глаголевой, которая скоропостижно скончалась на 62-м году жизни.

Глаголева страдала от онкологического заболевания, но старалась не афишировать эту информацию и опровергала слухи о тяжелом диагнозе. Бывший муж старшей дочери артистки Анны Нахапетовой Егор Симачев рассказал, как Глаголева боролась с серьезным недугом, передает "СтарХит".

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По словам экс-возлюбленного Анны Нахапетовой, который также болел раком, они с Верой Глаголевой прекрасно понимали друг друга. Глаголева никому не жаловалась на свою болезнь и, как считает Егор, подозревала, что может рано уйти из жизни. 

"Мне повезло, я выкарабкался. Она нет. Это было ее решение, она знала с самого начала, на что идет и чем это кончится. Конечно, и она, и мы все надеялись на лучшее. Мы праздновали каждое успешное завершение проверок, и моих, и ее. Мы верили, что все будет хорошо", – поделился он.

Симачев заявил, что "с самого начала Вера приняла решение в своей душе": "Уйти так. Как подобает настоящему, великому артисту. Она сражалась, боролась до последнего вздоха, она никогда не сдавалась. Мы все будем брать с нее пример".

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Егор Симачев также отметил, что Вера Глаголева тяжело переживала потерю близких людей, но старалась не показывать свои страдания. "Уход мамы, папы, затем и родного и дорогого любимого брата Бори подкосил ее существование, но этого никто не мог увидеть. Ее жизнь была свидетельством тому, что если ты – актер, то играй пока ты дышишь, пока публика смотрит на тебя", – поделился он.

За свою актерскую карьеру, с 1975 по 2009 год, Глаголева снялась в 48 фильмах и сериалах. Она была успешным продюсером – ее проект 2009 года "Одна война" получил награду за режиссуру на международном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло и получил гран-при на международном кинофестивале в Лиможе. Всего фильм завоевал порядка 30 наград.

Напомним, в Ивано-Франковске скоропостижно ушел из жизни заслуженный артист Украины Владимир Пантелюк.
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