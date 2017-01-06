Российская модель позирует голой и с автоматом (фото)
Анжелика Андерсон похвасталась своими прелестями и татуированным телом
Известная российская модель Анжелика Андерсон снова порадовала поклонников новым красивым и в то же время достаточно откровенным снимком. На аккаунте девушки в социальной сети instagram 654 тысячи подписчиков, которых она умудряется шокировать снова и снова, – пишет "Знай".
На этот раз обворожительная Анжелика поделилась фотографией, на которой попозировала в белоснежном бюстгальтере, накинув на себя только прозрачную курточку. Модель похвасталась своими прелестями и татуированным телом.
Андерсон раньше работала тату-мастером и никогда не имела ничего общего с модельным бизнесом. Но в один прекрасный момент ее жизнь кардинально изменилась.
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