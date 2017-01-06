Российская модель позирует голой и с автоматом (фото)

Известная российская модель Анжелика Андерсон снова порадовала поклонников новым красивым и в то же время достаточно откровенным снимком. На аккаунте девушки в социальной сети instagram 654 тысячи подписчиков, которых она умудряется шокировать снова и снова, – пишет "Знай".

На этот раз обворожительная Анжелика поделилась фотографией, на которой попозировала в белоснежном бюстгальтере, накинув на себя только прозрачную курточку. Модель похвасталась своими прелестями и татуированным телом.

Фото опубликовано Angelica_Anderson (@angelica_anders) Янв 5 2017 в 10:24 PST

Андерсон раньше работала тату-мастером и никогда не имела ничего общего с модельным бизнесом. Но в один прекрасный момент ее жизнь кардинально изменилась.