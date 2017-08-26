Российская певица похвасталась стильной вышиванкой
Нюша поделилась с поклонниками фотографиями с летнего отпуска
На официальной странице в Instagram популярная российская певица и композитор Нюша опубликовала фото из романтического путешествия со своим супругом Игорем Сивовым.
На снимке, сделанном на мальдивском пляже, звезда позирует в красивом синем платье, сшитом на манер украинской вышиванки, – пишет clutch.net.ua.
Поклонники популярной исполнительницы засыпали Instagram многочисленными комплиментами ее красоте и женственности: "Я убит этой красотой!", "Потрясающая певица и невероятная красивая женщина", "Как ей идет это платье! Это ведь украинская вышиванка, да?", "Романтическая поездка с мужем пошла ей только на пользу! Красотка!".
Напомним, российская певица Нюша и общественный деятель Игорь Сивов в январе 2017 года публично объявили о своей помолвке. А несколько дней назад в своем Instagram популярная артистка поделилась с поклонниками трогательным видеороликом, показав, как проходило свадебное торжество на Мальдивах.
Это было незабываемоМальдивы – настоящий рай Хочу поделиться с вами той красотой, которую создала для нашей свадьбы @masha_kamenskaya Знаю, что ты вложила столько сил в свои творения! Спасибо, что почувствовала меня и воплотила в жизнь все мои фантазии! За солнечное и романтичное видео отдельное спасибо талантливому клипмейкеру @maksud_sharipov Организатор: @dariabikbaeva "Wedding VIP" #нюша #nyusha #finolhumaldives #amillafushi #tezenis #tezenisrussia
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