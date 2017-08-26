Российская певица похвасталась стильной вышиванкой

На официальной странице в Instagram популярная российская певица и композитор Нюша опубликовала фото из романтического путешествия со своим супругом Игорем Сивовым.

На снимке, сделанном на мальдивском пляже, звезда позирует в красивом синем платье, сшитом на манер украинской вышиванки, – пишет clutch.net.ua.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Авг 25 2017 в 8:40 PDT

Поклонники популярной исполнительницы засыпали Instagram многочисленными комплиментами ее красоте и женственности: "Я убит этой красотой!", "Потрясающая певица и невероятная красивая женщина", "Как ей идет это платье! Это ведь украинская вышиванка, да?", "Романтическая поездка с мужем пошла ей только на пользу! Красотка!".

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Авг 23 2017 в 8:21 PDT

Напомним, российская певица Нюша и общественный деятель Игорь Сивов в январе 2017 года публично объявили о своей помолвке. А несколько дней назад в своем Instagram популярная артистка поделилась с поклонниками трогательным видеороликом, показав, как проходило свадебное торжество на Мальдивах.